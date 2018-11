I 10 migliori film del 2018 secondo Time

Time ha condiviso online la sua classifica dei 10 migliori film del 2018 che vede al primo posto Roma, il film diretto da Alfonso Cuarón che ha conquistato il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

La critica Stephanie Zacharek, nella sua introduzione, spiega che il criterio scelto per determinare i titoli da inserire nell'elenco è legato alla loro capacità di "farti sentire parte di qualcosa di più grande rispetto a te stesso" e dare gioia.

Al decimo posto della classifica c'è Paddington 2, considerato migliore del precedente capitolo diretto da Paul King, dolce e all'insegna della generosità. L'energia di Bohemian Rhapsody fa conquistare al film la nona posizione, mentre all'ottava c'è il ritorno di Barry Jenkins alla regia con Se la strada potesse parlare, che può contare su un cast in cui è presente Regina King in una delle sue interpretazioni migliori.

Non mancano poi due dei favoriti alla corsa verso gli Oscar: A Star Is Born e Copia originale, preceduti dal nuovo lungometraggio diretto da Yorgos Lanthimos.

La prima posizione assegnata al film di Cuaròn - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Roma - viene motivata dal fatto che il regista abbia realizzato il suo film più generoso e commovente rendendo omaggio a una delle donne che lo hanno cresciuto, raccontando una storia personale che risulta però universale.

Ecco la top 10: