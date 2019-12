Hustlers, Jennifer Lopez ringrazia un fan che ha convinto tutti a vedere il film durante un volo

Jennifer Lopez ha ringraziato un suo fan sfegatato, Joseph Longo, che ha convinto un pilota a trasmettere il film su un volo di linea il suo film Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business per sostenere la star.

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business ha fruttato a Jennifer Lopez una nomination ai Golden Globes come Miglior Attrice non protagonista, per la sua interpretazione di Ramona.

Questo entusiasta fan di Jennifer Lopez, Joseph Longo ha convinto un pilota della linea JetBlue tramite Twitter ad annunciare in aereo la nomination dell'attrice, invitando tutti i passeggeri a vedere il film per sostenerla: "Hey Jet Blue, Ci saranno sicuramente votanti per gli Oscar su questo volo da NY a LA. Per favore fate l'annuncio!"

Hey @JetBlue, there are definitely Oscar voters on this NY to LA flight. Please let me make an announcement! — Joseph Longo (@josephlongo_) December 9, 2019

A @JetBlue pilot read my plea that passengers watch Hustlers in honor of @JLo’s #GoldenGlobes nom. I called myself The Backup JLo, but I guess I’m her backup dancer. The friendly skies supports our Fly Girl! pic.twitter.com/YSYV2gvTMD — Joseph Longo (@josephlongo_) December 9, 2019

Altri fan sul volo hanno ripreso l'accaduto, facendo sì che la notizia arrivasse proprio a Jennifer Lopez, che ha risposto entusiasta a Joseph Longo ritwittando il video: "È fantastico !!!!!!! Puoi essere il mio ballerino in qualsiasi momento!"

This is amazing!!!!!!! You can be my backup dancer any day🕺🏻THANK YOU FOR THE SUPPORT! @josephlongo_ @JetBlue ♥️😂 https://t.co/eCiXRvI6G4 — Jennifer Lopez (@JLo) December 10, 2019

Tratto da un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine, e diventata subito virale, Hustlers che in Italia è intitolato Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, racconta la storia di Destiny, una spogliarellista che cambia la sua vita quando fa amicizia con Ramona, la stella del locale. Destiny impara da Ramona come conquistare il pubblico maschile, soprattutto la clientela di Wall Street, e come sfruttare invece di essere sfruttare. Destiny, Ramona e altre ballerine che si uniscono a loro, escogitano un piano per cambiare le regole del gioco, ma la situazione sfuggirà al loro controllo.