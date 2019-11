Hunters: nel teaser trailer Al Pacino dà la caccia ai nazisti

Hunters, di cui è stato diffuso il primo teaser trailer, è la nuova serie prodotta da Amazon con star Al Pacino nel ruolo di un cacciatore di nazisti.

Il primo video promozionale del progetto, composto da dieci episodi e prodotto da Jordan Peele, lo mostra infatti mentre organizza le proprie missioni dopo aver compiuto delle accurate indagini.

Al centro della trama della serie, che avrà tra i suoi protagonisti anche Logan Lerman, c'è un gruppo chiamato The Hunters (I Cacciatori) che, nel 1977, a New York hanno scoperto l'esistenza di centinaia di ufficiali nazisti che vivevano negli Stati Uniti e avevano ideato una cospirazione per creare il Quarto Reich. Il gruppo ha quindi dato il via a una missione sanguinosa per assicurarli alla giustizia e impedire i nuovi progetti che avrebbero potuto portare a un genocidio. Un ragazzo (Lerman), indagando sull'assassinio del nonno, si trova coinvolto con la loro attività. Lo show è ispirato a eventi realmente accaduti.

I produttori di The Hunt saranno Peele, Win Rosenfeld, Tom Lesinski e Jenna Santoianni.

La serie debutterà nel 2020 sulla piattaforma di Amazon Prime Video.