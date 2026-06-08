Hunter's Prayer - In fuga stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del thriller

Senza via di scampo tra Svizzera e Francia, un ex soldato e una giovane studentessa diventano bersagli di una rete criminale. Stasera su Italia 1 il thriller ad alta tensione Hunter's Prayer.

Stasera, lunedì 8 giugno su Italia 1 alle ore 21:20 va in onda Hunter's Prayer - In fuga, un thriller ad alto tasso di adrenalina diretto dal regista Jonathan Mostow, già noto al grande pubblico per aver diretto successi del calibro di Terminator 3 - Le macchine ribelli. Il film, uscito nelle sale nel 2017, è l'adattamento cinematografico del best-seller del 2004 For the Dogs, scritto dall'autore Kevin Wignall.

Trama: una fuga disperata tra tradimenti, sicari e fiducia in costruzione

La trama si sviluppa attorno a Lucas, un ex soldato d'élite fortemente segnato dal passato e con seri problemi di tossicodipendenza. La sua vita si incrocia bruscamente con quella di Ella, una giovane ragazza che frequenta un prestigioso collegio in Svizzera. Inizialmente, Ella è convinta che Lucas sia stato ingaggiato per farle da guardia del corpo. La realtà, però, è molto più spietata: il padre della ragazza è rimasto invischiato in affari sporchi con un potentissimo boss criminale e, dopo aver tentato di tradirlo, viene brutalmente assassinato insieme alla compagna.

Ella diventa così l'ultimo bersaglio rimasto da eliminare. Lucas, stretto nella morsa di un ricatto che minaccia direttamente l'incolumità della sua stessa famiglia, si ritrova costretto a fuggire insieme alla ragazza per proteggerla. Inizia così una caccia all'uomo senza sosta tra la Svizzera e la Francia, in cui i due, braccati da sicari spietati, dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altra per riuscire a sopravvivere.

Allen Leech è Richard Addison

Cast, personaggi e curiosità del film

Il successo della pellicola si regge su un cast di volti molto noti del cinema internazionale. Nei panni del tormentato protagonista Lucas troviamo Sam Worthington, l'attore celebre in tutto il mondo per il kolossal Avatar, qui nel ruolo di un killer professionista diviso tra il dovere e il senso di umanità. La giovane Ella è interpretata da Odeya Rush, già vista in Piccoli brividi e Lady Bird, che dà il volto a una ragazza strappata alla sua vita agiata e costretta a crescere troppo in fretta.

Il principale antagonista, il raffinato e spietato uomo d'affari Richard Addison, è interpretato da Allen Leech (famoso per il ruolo di Tom Branson nella serie Downton Abbey), affiancato da Martin Compston nei panni di Metzger, un altro letale killer sulle tracce dei due fuggitivi.

Sam Worthington è Lucas

Per quanto riguarda le curiosità sul film, la produzione ha riservato alcune scelte interessanti. Nonostante la storia sia ambientata principalmente tra la Svizzera e la Francia, gran parte delle riprese si sono svolte in realtà nel Regno Unito (in particolare nello Yorkshire, a Leeds e ad Harrogate) e in diverse zone dell'Ungheria, tra cui la capitale Budapest.

Inoltre, la regia era stata inizialmente affidata a Phillip Noyce (Il collezionista di ossa), prima di passare definitivamente a Jonathan Mostow. Infine, rispetto al romanzo originale di Kevin Wignall, gli sceneggiatori hanno scelto di ringiovanire il personaggio di Ella nella versione cinematografica, una decisione presa per accentuare la sua vulnerabilità e sottolineare il forte istinto di protezione paterna che scatta nel protagonista Lucas.