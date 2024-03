Ghostbusters: Minaccia glaciale, Finn Wolfhard e Mckenna Grace dovevano cantare al compleanno di Paul Rudd

Finn Wolfhard e Mckenna Grace hanno partecipato al podcast Off Menu durante il quale hanno svelato un aneddoto su Ghostbusters: Minaccia glaciale. Durante i festeggiamenti per il compleanno di Paul Rudd, ai due giovani interpreti è stato chiesto di cantare una canzone.

Ghostbuster: minaccia glaciale, una scena del film

La star di Stranger Things ha dichiarato:"Uno dei produttori ha chiesto a me e ad un'altra persona del cast [Mckenna Grace] di cantare una canzone per lui. E mi sembrato di non sapere se volevo farlo. Non so se Paul lo voleva, sicuramente no. Penso che sarebbe stata una cosa dolce ma ho sentito che Paul voleva soltanto andarsene da lì".

La canzone mai cantata

Evidentemente Paul Rudd non voleva che gli venisse dedicata una canzone per il suo compleanno. Secondo Wolfhard, probabilmente dopo una certa età sentirsi cantare una canzoncina per il proprio compleanno non è una grande aspirazione.

Finn Wolfhard e Mckenna Grace hanno ottime doti canore ma per fortuna i dubbi si sono dissolti subito:"Alla fine non l'abbiamo fatto. Il mio programma di lavoro nemmeno si è allineato quindi non ero nemmeno lì, avrei dovuto esserci soltanto per la canzone". I due attori sono tornati ad interpretare i ruoli di Trevor e Phoebe al fianco di Carrie Coon, Paul Rudd e ai volti storici del franchise come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts.