Hulk Hogan svela che Netflix ha perso i diritti per realizzare il film biografico con Chris Hemsworth

Il film biografico su Hulk Hogan, che dovrebbe essere interpretato da Chris Hemsworth, potrebbe non essere realizzato.

Secondo quanto dichiarato dal wrestler, infatti, Netflix avrebbe perso i diritti per realizzare il progetto.

La situazione del film

Hulk Hogan, intervistato da Insight, ha dichiarato: "Si è trattata di una situazione in cui, per quanto riguarda gli affari, Netflix ha in un certo senso fatto scadere la data prevista".

I diritti per raccontare la vita della star del ring sembra siano passati a un altro studio e Hogan ha sottolineato: "Ci sono molte cose che stanno venendo preparate per accadere. Spero che il regista Todd Phillips e Chris Hemsworth vogliano ancora essere coinvolti, c'è ancora un'enorme opportunità lì".

Hulk Hogan ha sottolineato che apprezza il lavoro compiuto dallo sceneggiatore Scott Silver e i precedenti film di Todd Phillips. Il wrestler ha aggiunto: "Ancora prima di addentrarsi nello sviluppo del progetto, avevo detto che se qualcuno avesse dovuto interpretare Hulk Hogan volevo che il ruolo andasse a Chris Hemsworth. Il suo compleanno è nel mio stesso giorno. Abbiamo parlato una volta della situazione ed era totalmente entusiasta perché mi ha detto che non ha mai interpretato una persona reale. Ha detto: 'O mio dio, la tua vita, è così interessante, questo è così folle. Potrebbe essere il progetto più grande che io abbia mai fatto'. Scott Silver, lo sceneggiatore, mi ha detto che è lo script più fantastico che abbia mai scritto. Il progetto è potente, è in una situazione diversa, ma ci sarà un'opportunità per tutti di ritrovarsi".