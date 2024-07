Hulk Hogan interverrà in favore di Donald Trump alla prossima convention repubblicana

L'America sta vivendo un periodo decisamente burrascoso, sia a livello sociale che politico. Ne è una dimostrazione il recente attentato a Donald Trump. Tuttavia c'è una cosa che unisce il popolo americano e non smetterà mai di farlo, il mondo del wrestling che da decenni ormai è un chiodo fisso per molti.

Un ospite improbabile alla convention repubblicana

A dimostrazione di quanto detto poco sopra vi è la notizia che, a quanto sembra, tra coloro che avranno modo di prendere la parola prima di Donald Trump durante l'ultima serata della convention repubblicana, che si terrà a Milwaukee, ci sarà niente meno che Hulk Hogan. Il celebre attore e wrestler è considerato una vera e propria leggenda nel suo ambiente, ed ancora oggi in molti ricordano con affetto ed emozione le sue gesta in WWE.

Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan in un film biografico

Terrence Bollea (questo il vero nome del lottatore), non ha mai nascosto le sue simpatie per l'ex presidente americano e di recente si era anche espresso in merito al recente attentato che ha visto Trump rimanere ferito a un orecchio, dichiarando come atti del genere non dovrebbero accadere in un periodo storico come quello di oggi. Tuttavia, quella del palco della convention sembra essere la location perfetta affinché Hogan possa esprimere tutto il suo consenso verso il partito repubblicano, si tratterà di certo di un momento assai particolare in mezzo ai tanti interventi decisamente più scontati che precederanno quello del candidato alle prossime elezioni presidenziali. Tra questi troviamo anche: Tucker Carlson (giornalista) ed Eric Trump, figlio di Donald stesso.