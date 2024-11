Hulk Hogan rivela il motivo per cui è stato cancellato il film biografico con Chris Hemsworth

L'ex wrestler Hulk Hogan ha svelato il motivo per cui il film sulla sua vita con star Chris Hemsworth non è stato realizzato.

Hulk Hogan è tornato a parlare del motivo per cui il film biografico dedicato alla sua vita e carriera che avrebbe dovuto avere come protagonista Chris Hemsworth è stato cancellato.

Il progetto avrebbe dovuto essere prodotto da Netflix e la star australiana sembrava avesse iniziato a prepararsi fisicamente per l'interpretazione del wrestler.

I dettagli sul progetto non realizzato

Dietro la macchina da presa per realizzare il film, come annunciato nel 2019, avrebbe dovuto esserci Todd Phillips, regista recentemente di Joker: Folie à Deux.

Il lungometraggio avrebbe dovuto mostrare l'ascesa di Hulk Hogan dalla sua vincita su The Iron Sheik fino all'apice di Hulkamania, offrendo uno sguardo approfondito alla sua carriera.

Phillips, alcuni mesi fa, aveva semplicemente rivelato che il progetto era stato abbandonato, senza rivelare il motivo.

I motivi della cancellazione del film

Hogan, durante il PBD podcast, ha dichiarato che il motivo di quanto accaduto è semplicemente contrattuale: "Non hanno rispettato qualche passaggio del contratto". Il wrestler ha quindi aggiunto: "C'è stato un pagamento che non è stato fatto nel momento giusto".

Hogan ha lodato il lavoro compiuto da Scott Silver sulla sceneggiatura: "Quando l'ho letta ho pensato: 'Mio dio, è davvero buona'". Il wrestler ha lavorato insieme allo sceneggiatore per ben tre anni, offrendo la sua prospettiva sui lati positivi e quelli negativi del settore: "Ci siamo costantemente confrontati. Quando l'ho letta ho pensato fosse davvero, davvero, dark".

Secondo Hulk Hogan il film aveva persino il potenziale per far ottenere a Chris Hemsworth una candidatura all'Oscar. Quando, tuttavia, Netflix ha saltato un pagamento, il wrestler ha deciso di abbandonare il progetto, avendo a disposizione l'opzione di farlo.