Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan in un film biografico dedicato al famoso wrestler e alla regia del progetto ci sarà Todd Phillips. Il lungometraggio sarà prodotto da Scott Silver, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con John Pollono e Netflix sembra interessata a distribuire e finanziare la produzione che verrà curata da Michael Sugar, in collaborazione con Bradley Cooper e Phillips.

Hogan è diventato negli anni Ottanta una star televisiva grazie alle sue partecipazioni organizzate dalla World Wrestling Federation, diventando quindi protagonista di progetti per il piccolo schermo e cinematografici, ottenendo importanti sponsorizzazioni e collaborando anche alla realizzazione di videogiochi.

Terry Gene Bollea ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta in Florida, ottenendo l'attenzione dei fan del wrestling combattendo contro Andre the Giant. Hogan è poi diventato il volto della WWF grazie alla gestione di Vince McMahon, ritrovandosi a diventare una celebrità.

Alcuni decenni dopo Hogan è stato coinvolto in alcuni scandali e ha intrapreso una lunga causa legale a causa della diffusione di un video a luci rosse da parte di Gawker, riuscendo a uscirne vincitore e ricevere un rimborso di alcuni milioni di dollari.

Sul grande schermo, tuttavia, dovrebbe essere dato spazio agli anni della sua ascesa e allo scoppio della Hulkamania.