Hugh Jackman, Wolverine e il progetto mai diretto da Lee Daniels: "Un incontro disastroso"

Hugh Jackman era riuscito a convincere Lee Daniels a dirigere un film sul suo celebre Wolverine. Tuttavia, il progetto non è mai riuscito ad andare in porto

Hugh Jackman ha stabilito un record nel mondo del cinema interpretando per ben diciassette anni lo stesso supereroe, Wolverine. Il successo della sua performance ha spinto molti registi a interessarsi alla direzione di un film sul personaggio degli X-Men. Dopo aver visto Precious, ad esempio, lo stesso Hugh Jackman ha provato a convincere Lee Daniels a curare la regia di un nuovo film incentrato su Wolverine. Tuttavia, lo sviluppo non è andato in porto.

Logan: Hugh Jackman in una foto del film

Sebbene Lee Daniels si muova nel mondo del cinema dal 2001, è stato soltanto Precious a valergli il successo globale. Da quel momento in poi, Daniels ha ricevuto nuove offerte da ogni parte, tra cui la proposta di Hugh Jackman di dirigere un film incentrato sul suo Wolverine. A questo proposito, Lee Daniels ha parlato con Collider e ha ricordato: "Dopo aver diretto Precious, tantissimi attori mi hanno chiamato e mi hanno proposto nuovi progetti. Hugh Jackman mi ha contattato e mi chiese di incontrare i produttori alla Fox per un progetto su Wolverine. Non avevo mai fatto film con una major e l'incontro fu disastroso. Sì, dopo l'incontro mi sono abbuffato da KFC. Si trattò del peggior incontro della mia vita. Non riesco ancora a capire cosa accomunasse Wolverine e Precious. Però Hugh è un amico e ho fatto la mia proposta alla Fox. La mia proposta per essere buttato fuori...".

Molto probabilmente, Hugh Jackman avrebbe voluto far dirigere Wolverine - L'immortale a Lee Daniels. La regia del film, poi, è stata curata da James Mangold, che si è anche occupato di Logan nel 2017. Al momento, Daniels non si è ancora occupato di un film di supereroi. Il contrasto tra Precious e Wolverine, tuttavia, è solo apparente. Moltissimi registi provenienti dal mondo del cinema indipendente, infatti, hanno dimostrato di essersela cavata molto bene con il mondo delle major.

Nel corso della sua carriera, Lee Daniels ha diretto Shadowboxer, Precious, The Paperboy, The Butler e The United States vs. Billie Holiday, distribuito a partire dal 26 febbraio su Hulu.