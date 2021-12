Hugh Jackman sul palco di The Music Man ringrazia i sostituti dello show e il video diventa virale

L'attore Hugh Jackman è impegnato a Broadway nelle rappresentazioni di The Music Man e il video in cui ringrazia chi si prepara a sostituire le star è diventato virale.

Hugh Jackman, impegnato a Broadway nelle rappresentazioni dello spettacolo The Music Man, ha ringraziato pubblicamente tutti gli artisti che si preparano per sostituire i protagonisti e gli interpreti dello show, e il video del suo discorso è diventato virale.

La star australiana ha infatti voluto parlare dell'impegno e degli sforzi di alcuni membri del gruppo impegnato nella produzione, spesso non riconosciuti dal pubblico.

Sutton Foster, co-star di The Music Man, è risultata positiva al COVID pochi giorni fa, situazione che ha portato la sua sostituta Kathy Voytko a entrare in scena con solo poche ore di preavviso. Hugh Jackman, al termine della rappresentazione, ha quindi colto l'occasione per ricordare ai presenti l'importanza di chi si prepara per salvare la situazione nel caso di malattie, contrattempi o infortuni. Kathy, ad esempio, ha preparato ben otto ruoli diversi e ha potuto provare accanto all'attore solo poche ore prima dell'inizio dello spettacolo. Hugh ha ribadito quanto sia essenziale e ammirevole il loro impegno, in particolare in un periodo durante il quale la sopravvivenza dei teatri è messa a dura prova a causa di numerose restrizioni e problemi.

Il discorso compiuto da Jackman è stato immediatamente accolto in modo estremamente positivo online dagli appassionati di teatro e da star del calibro di Ellen Barkin e Andrew Ross Sorkin, ecco le reazioni online: