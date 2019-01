Hugh Jackman e Rebecca Ferguson star di Reminescence

Hugh Jackman e Rebecca Ferguson saranno i protagonisti del film Reminescence, scritto da Lisa Joy che dovrebbe fare il proprio debutto come regista di un film proprio con il progetto, dopo il successo della serie Westworld.

L'attore australiano avrà il ruolo di un detective privato che fa affari nel recuperare dei ricordi molto preziosi per i suoi clienti, ritrovandosi però in difficoltà con una di loro, parte affidata a Rebecca, con cui ha già collaborato in occasione di The Greatest Showman.

Gli eventi di questa pellicola, che rientra nel filone dei film sulla memoria perduta, si svolgeranno a Miami, in un mondo cambiato profondamente dai cambiamenti climatici che hanno fatto sparire una buona parte della città sotto la superficie dell'acqua.

Lisa Joy è al lavoro sul lungometraggio da cinque anni,e ha iniziato a scrivere la sceneggiatura quando era incinta. La nascita della figlia è stato uno dei momenti che l'hanno spinta a riflettere sul valore dei ricordi, immaginando cosa potrebbe accadere se si potessero "imbottigliare" quelle sensazioni meravigliose. Il protagonista si chiamerà Nick Bannister e potrà accedere alla mente dei suoi clienti ritrovando l'esatto momento richiesto, facendolo rivivere. Un giorno nel suo ufficio arriva una splendida donna, May, che sostiene di aver perso delle chiavi e di aver bisogno di un piccolo aiuto per ritrovarle. L'incontro dà vita a una storia d'amore, ma quando la donna scompare Nick decide che deve ritrovarla, cercando di scoprire il suo passato e aspetti della personalità che non conosceva.

La regista non ha mai immaginato un altro attore oltre Jackman per il ruolo principale, quindi gli ha inviato un'e-mail e lo ha poi incontrato per parlare della sceneggiatura, ottenendo subito il suo interesse, mentre Rebecca viene considerata perfetta per la sua capacità di interpretare donne determinate e affascinanti, ricche di sfumature.