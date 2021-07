Hugh Jackman reagisce al video del debutto di Deadpool nel MCU condiviso da Ryan Reynolds

Deadpool ha compiuto a sorpresa il suo esordio nel MCU con un divertente video che lo ritrae insieme a Korg e Hugh Jackman ha condiviso sui social la su a reazione.

Il filmato mostrava i personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Taika Waititi impegnati a commentare il trailer di Free Guy, il nuovo film dell'attore canadese in arrivo nelle sale.

Hugh Jackman ha da tempo ha con il protagonista di Deadpool una grande amicizia che permette alle due star di prendersi in giro in modo esilarante dando vita a video, "litigi" online e battute taglienti.

La star australiana ha quindi colto al volo il video condiviso da Ryan Reynolds in cui appare anche Taika Waititi nel ruolo di Korg, personaggio che ha debuttato sul grande schermo in occasione di Thor: Ragnarok.

Jackman, su Instagram, ha scherzato dopo la visione del video condiviso dall'amico scrivendo: "Wow! 4 minuti e 12 secondi senza mai nominarmi. DP la tua terapia sta funzionando!!!".

Hugh ha quindi notato, come molti fan, l'inaspettata assenza nel video relizzato da Reynolds e Waititi di riferimenti alla star di Wolverine, elemento che ha un po' sorpreso i fan che si attendevano tra le battute legate all'universo Marvel un commento ironico legato in qualche modo al suo "nemico". Bisognerà quindi aspettare ancora prima di rivedere insieme i due attori e assistere a nuovi scontri verbali tra le due star, forse persino nella speranza che Hugh Jackman accetti di riprendere il ruolo di Logan per un cameo in Deadpool 3, film in fase di sviluppo e che segnerà il primo capitolo delle avventure dell'irriverente mercenario prodotto dalla Disney dopo l'acquisizione di 20th Century Fox.