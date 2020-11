Hugh Jackman prepara il pane ma il risultato è disastroso (VIDEO)

Hugh Jackman avrebbe voluto preparare il pane senza glutine per dimostrare il proprio talento in cucina ma, come si vede dal video, non tutto è andato come previsto.

Questa domenica Hugh Jackman ha deciso di preparare il pane senza glutine insieme a sua moglie ma, come dimostra il video condiviso sui social, il risultato ottenuto è stato disastroso, probabilmente a causa della tipologia di farina utilizzata.

Negli ultimi tempi Hugh Jackman ha trascorso molto tempo lontano dai set cinematografici e si è ritagliato un po' di spazio da dedicare a se stesso e ai suoi affetti, tra cui la moglie Deborra-Lee Furness con cui nelle scorse ore ha condiviso un'esperienza culinaria che però, come testimonia un video da loro condiviso sui social, non è andata affatto a buon fine.

Di recente, l'interprete di Wolverine si era vantato con i followers riguardo il suo talento in cucina, cosa che però non è riuscito a dimostrare quando ha deciso di mettersi alla prova con il pane senza glutine. Da quello che si vede nel video, infatti, qualcosa deve essere andato storto poiché dal forno non è uscita la classica pagnotta perfetta ma, piuttosto, un impasto senza forma, simile ad vulcano eruttato.

Ridacchiando, Jackman ha detto: "La gente dice sempre che sui social mostriamo solo le parti perfette della nostra vita, quindi ho pensato di festeggiare anche i fallimenti". L'attore ha poi sottolineato come il risultato ottenuto potrebbe essere riconducibile alla differente tipologia di farina utilizzata: "A quanto pare la farina senza glutine non cuoce allo stesso modo della farina normale". A lui si è aggiunta anche sua moglie Deborra-Lee che nel video dice: "Non lievita. Mi chiedo se abbia un sapore così cattivo come sembra". Nella clip si vede quindi la donna mentre allunga la mano per staccare un pezzo di pane e fare un rapido test, salvo poi rendersi subito conto della temperatura troppo elevata della pagnotta.

Di certo, oltre a strappare un sorriso ai suoi followers, il filmato in questione dimostra come in fondo anche Hugh Jackman, che nel corso della sua carriera si è dimostrato talentuoso nella recitazione, nel ballo e nel canto, ha qualche difetto come tutti i comuni mortali che, soprattutto in questo periodo storico fatto di coprifuoco e lockdown, si sono dedicati al pane e alla pizza fatti in casa, ottenendo (si spera) risultati migliori rispetto a quelli dell'attore.