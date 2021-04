Hugh Jackman: "I poteri di Wolverine non mi possono salvare dal COVID, il vaccino sì"

Hugh Jackman si è vaccinato e ha condiviso delle foto, posando in stile Wolverine, in cui spiega quanto sia importante seguire il suo esempio.

Hugh Jackman ha condiviso una foto che lo ritrae mentre riceve il vaccino e la star australiana ha posato in stile Wolverine.

L'interprete di Logan ha infatti pubblicato lo scatto per invitare i suoi fan a farsi vaccinare in modo da poter contrastare il COVID-19 pur non avendo superpoteri.

Le foto che ritraggono Hugh Jackman accanto all'infermiere che gli sta somministrando il vaccino sono accompagnate dalla didascalia in cui dichiara: "La capacità di guarire di Wolverine non mi può salvare dal COVID. Ma il vaccino sì. Fatevi vaccinare!".

L'attore ha posato inoltre con la classica posa usata anche nei film degli X-Men.

Per ora i vertici dei Marvel Studios non hanno ancora annunciato in che modo hanno intenzione di far tornare protagonisti sugli schermi i mutanti dopo l'acquisizione di 20th Century Fox. Hugh Jackman ha però da tempo detto addio al ruolo dopo la sua interpretazione in Logan - The Wolverine diretto da James Mangold che ha dichiarato in un'intervista che sarebbe davvero sorpreso se l'attore riprendesse la parte sottolineando: "Non penso che qualcuno potrebbe pensare che sia una buona idea se è in pratica 'Ho finito i soldi e avevo bisogno di un sostanzioso assegno e quindi sto realizzando un film vuoto che diminuisce la qualità del precedente'. Beh, quello sarebbe davvero triste".