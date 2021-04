Hugh Jackman festeggia 25 anni con la moglie: "Essere sposato con te è naturale come respirare"

In occasione dei loro 25 anni di matrimonio, Hugh Jackman ha scritto un emozionante post d'amore per sua moglie Deborra-Lee Furness.

Domenica 11 aprile, Hugh Jackman ha approfittato dei suoi canali social per esprimere ancora una volta l'amore che prova per Deborra-Lee Furness, la donna che ha sposato esattamente un quarto di secolo fa. Era infatti il 1996 quando i due sono convolati a nozze e per questa ricorrenza speciale l'attore di Wolverine ha scritto un post pieno di parole dolcissime, che non fanno altro che dimostrare quanto i due siano affiatati come il primo giorno.

"Essere sposato con te, Deb, è naturale come respirare. Dal primo momento in cui ci siamo incontrati sapevo che il nostro destino era quello di stare insieme", si legge nel post condiviso su Twitter e su Instagram. "Nei nostri 25 anni insieme, il nostro amore è solo diventato più profondo. Il divertimento, l'eccitazione e l'avventura più esilaranti; l'apprendimento ancora maggiore. Sarò per sempre grato di condividere il nostro amore, la nostra vita e la nostra famiglia insieme. Abbiamo solo appena iniziato. Deb, ti amo con tutto il cuore!", ha concluso quindi Jackman.

Già in occasione di San Valentino, l'attore di The Prestige aveva condiviso un'altra foto del giorno del suo matrimonio su Instagram, in cui lui e sua moglie erano tenuti sulle spalle dei loro ospiti. "Deb. Sei e sarai sempre il grande amore della mia vita. Ti amo fino alla luna e ritorno", aveva scritto in quel caso. Ricordiamo che Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si sono conosciuti sul set della serie televisiva australiana Corelli nel 1995, e lui le ha chiesto di sposarlo appena quattro mesi dopo. I due si sono quindi sposati nel 1996. La coppia ha due figli adottivi insieme, Oscar Maximilian, 20 anni, e Ava Eliot, 15.

A novembre 2018, durante un'intervista rilasciata a TODAY, Hugh Jackman ha rivelato di aver capito immediatamente che Furness sarebbe diventata sua moglie. "Dopo due settimane dal primo incontro con Deb, sapevo che saremmo stati insieme per il resto della nostra vita. Alla fine, cosa vuoi dal tuo partner? Vuoi essere visto completamente per come sei e vedere l'altra persona allo stesso modo. E io e Deb abbiamo avuto questa capacità fin dall'inizio".