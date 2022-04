Hugh Jackman, sua moglie Deborra-Lee Furness afferma: “Se mio marito fosse gay uscirebbe con Brad Pitt”

La moglie di Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, durante un recente episodio del podcast Not an Overnight Success ha negato che suo marito sia gay, mettendo per sempre a tacere le voci che circolano da anni online a proposito dell'orientamento sessuale della star di The Greatest Showman.

"Voglio dire, ragazzi... se fosse gay lo sarebbe pubblicamente! Non dovrebbe più nascondersi nell'armadio, potrebbe uscire con Brad Pitt, o con qualunque altra star di quel calibro", ha dichiarato la Furness. "Non che Brad sia gay, ma sapete che cosa intendo dire! È così sciocco, le persone perpetuano cose stupide ed è così noioso."

Il celeberrimo attore e Deborra si sono incontrati sul set della serie televisiva intitolata Corelli nel 1995 e si sono sposati l'anno seguente dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti. All'inizio degli anni 2000, avendo avuto difficoltà a procreare, hanno adottato due figli: Oscar ed Ava.

La scorsa settimana la star e Deborra hanno festeggiato il loro 26esimo anniversario di matrimonio e, per quell'occasione, Hugh Jackman ha scritto sulla propria pagina Instagram: "Oggi festeggio 26 anni di matrimonio con la mia straordinaria moglie. Ogni singolo giorno è pieno di tante risate, gioia e backgammon!!!! Deb, illumini la mia vita. Ti amo con tutto il cuore!"