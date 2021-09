Hugh Jackman: commosso dal TikTok virale del nonno affetto da demenza che guarda The Greatest Showman (VIDEO)

Hugh Jackman ha confessato di aver pianto dopo aver visto un video di un TikTok virale in cui un nonno affetto da demenza vascolare assiste ad una proiezione all'aperto di The Greatest Showman.

Hugh Jackman si è detto commosso dal fatto che The Greatest Showman sia riuscito a portare un sorriso sul volto di un suo fan. L'attore, 52 anni, ha recentemente condiviso un video di un TikTok virale in cui un utente ha ripreso il nonno affetto da demenza vascolare mentre visionava la celebre pellicola dell'attore australiano.

The Greatest Showman: Hugh Jackman in una foto del film

"Sono in lacrime per la dolcezza e la purezza di questo post. Grazie per aver condiviso un momento così dolce", ha scritto Jackman, ripubblicando la breve clip sulla propria pagina Instagram.

"2 minuti di felicità", ha scritto il fan, che si fa chiamare CharlieMoose su TikTok, all'inizio del video. "Mio nonno è al secondo stadio della demenza vascolare e un modo per tirarlo su di morale è The Greatest Showman! Così, nel fine settimana, ho deciso di portarlo ad una proiezione all'aperto cosicché possa cantare le canzoni del film".

The Greatest Showman: una foto di Hugh Jackman e Michelle Williams

Nella clip, CharlieMoose prende in giro il nonno durante il viaggio in macchina dicendogli che sarebbero andati a vedere uno dei suoi film preferiti, senza rivelargli il titolo. Quando il nipote chiede a suo nonno su una scala da uno a 10 quanto fosse eccitato per il film, quest'ultimo ha esclamato "345!"

Una volta arrivati ​​alla proiezione all'aperto, il nipote apre un cestino pieno dei "dolci preferiti" del nonno. "Sei felice che siamo qui?" Chiede CharlieMoose, quando è ormai chiaro che il film in questione è The Greatest Showman, al che l'anziano annuisce con entusiasmo.

The Greatest Showman: una foto degli attori Zac Efron e Hugh Jackman

"Uno dei migliori film che abbia mai visto", esclama il nonno nel bel mezzo della proiezione. "Non riusciva a smettere di sorridere", ha raccontato l'utente di TikTok, attraverso dei sottotitoli che ha inserito nella clip, rivelando anche il titolo della canzone preferita del nonno: "From Now On".