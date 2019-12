Howard Il Papero, Kevin Smith conferma: "La serie animata verrà realizzata"

Howard il Papero tornerà in tv: Kevin Smith ha infatti confermato che Hulu non ha abbandonato il progetto di realizzare una serie tv dedicata al simpatico personaggio nonostante i cambiamenti avvenuti nel mondo di Marvel Entertainment.

Durante il podcast Fatman Beyond, il filmmaker ha infatti commentato l'addio del produttore Jeph Loeb da Marvel Television e condiviso il proprio entusiasmo per il futuro delle serie tv tratte dai fumetti.

Kevin Smith ha spiegato: "Io e Jeph abbiamo parlato recentemente. Non ha reagito in modo negativo, ma piuttosto in sile 'va bene, sono pronto a fare qualcosa'. Bisogna ricordarci che stiamo entrando in un'epoca in cui Kevin Feige ha il controllo sugli show Marvel su Disney+ e saranno fottutamente fantastici. Tutto quello che ho sentito su WandaVision è assolutamente incredibile".

Il regista ha proseguito: "C'è stato un momento in cui eravamo entusiasti perché avevamo la possibilità di avere un meraviglioso Daredevil ed era un progetto sviluppato da Jeph. Eravamo così entusiasti, forse lo ero io, di avere un meraviglioso Runaways, ho amato davvero quello show. Ed era dello stesso team. E molte persone amano Agents of S.H.I.E.L.D. ed è prodotto da loro. La lista prosegue a lungo e stavano portando avanti il testimone e cercando di collegare le serie ai film quando ne avevano la possibilità, e cose simili. Credo abbiano fatto un lavoro incredibile. Non c'è nessuno che se ne va dall'operazione provando vergogna. E, se devo essere onesto, è assolutamente logico quello che stanno facendo, dare tutto in mano a Kevin Feige, ha i film, le serie tv e i fumetti finiranno ugualmente tra le sue mani. Ha assolutamente senso. Detto questo, la decisione non toglie nessun merito al lavoro compiuto da Jeph e Marvel Television negli ultimi dieci anni".

Feige ha quindi parlato dei progetti che lo riguardano: "Marvel TV non smetterà di esistere, semplicemente sarà una versione diversa. Ho sentito dire che gli show di Hulu sono ancora 'vivi'. Quindi per ora tutto bene per quanto riguarda Howard il papero. Vi aggiornerò se accade qualcosa".

La serie animata era stata annunciata a febbraio, tuttavia a luglio il lavoro non era ancora cominciato e Smith aveva rivelato che stava collaborando con Dave Willis per creare un team di autori e scrivere la sceneggiatura degli episodi.