How to Have Sex di Molly Manning Walker in streaming su MUBI dal 5 aprile

MUBI annuncia l'arrivo in streaming in esclusiva a partire dal 5 aprile di How to Have Sex, rappresentazione autentica e vitale delle sofferenze e delle estasi dell'amicizia femminile diretta da Molly Manning Walke.

How to Have Sex: una scena del film

Tre adolescenti inglesi vanno in vacanza a Creta per abbandonarsi a un divertimento senza limiti, tra alcool, locali notturni e nuove amicizie. In quella che dovrebbe essere la più bella estate della loro vita scopriranno che sesso, consenso e consapevolezza di sé seguono percorsi più complessi di quanto immaginavano. Come svela la nostra recensione di How to Have Sex, l'esordio di Molly Manning Walker esplora senza filtri il mondo dei giovanissimi, raccontando come le prime esperienze sessuali dovrebbero (o non dovrebbero) essere affrontate.

How to Have Sex è interpretato dalla vincitrice del premio BAFTA Rising Star Mia McKenna-Bruce (che ha ottenuto anche la Menzione per la Miglior Attrice assegnato da Hollywood Reporter Roma ad Alice Nella Città, dove How To Have Sex è stato presentato come film di apertura) e dal candidato al BAFTA Samuel Bottomley, oltre che da Lara Peake, Shaun Thomas e da Enva Lewis e Laura Ambler.

Il film è prodotto da Ivana MacKinnon e Emily Leo per Wild Swim, insieme a Konstantinos Kontovrakis per Heretic. Film4 e il BFI, che ha concesso i finanziamenti della National Lottery, hanno sviluppato il progetto e finanziato la produzione, insieme a mk2 Films. I produttori esecutivi sono Farhana Bhula e Ben Coren per Film4, Kristin Irving per il BFI, Nathanaël Karmitz e Fionnuala Jamison per mk2 Films, Giorgos Karnavas per Heretic e Phil Hunt e Compton Ross per Head Gear.