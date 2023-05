How to Have Sex, la recensione: Guida per riconoscere i tuoi traumi

La recensione di How to Have Sex, il film di Molly Manning Walker, un debutto alla regia presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023.

Luce e ombra, gioia e perdita di controllo. Di questo parleremo nella recensione di How to Have Sex, il film di Molly Manning Walker presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023, un debutto alla regia per un'artista che non è però nuova del mestiere, per un passato solido e apprezzato come direttore della fotografia. E va detto subito che quest'occhio attento per la luce e la costruzione dell'immagine si riscontra anche nell'approccio al suo primo film da regista, accorto e puntuale nel seguire la spinta al divertimento delle sue giovani protagoniste.

La miglior vacanza di sempre!

Questo hanno intenzione di fare le tre protagoniste di How to Have Sex, una vacanza degna di tal nome, una parentesi di divertimento senza limiti nelle loro vite. Sono Tara, Sky ed Em, tre ragazze britanniche che affrontano il loro viaggio a Malia, in Grecia, in una località molto popolare presso i giovani inglesi, come un rito di passaggio post-diploma, con l'intento di divertirsi e lasciarsi andare. E per Tara, la già esuberante ma forse anche più fragile del gruppo, anche l'occasione di avere un primo desiderato rapporto sessuale.

How to Have Sex: una scena del film

Incarnare il divertimento

C'è energia, forza, leggerezza nella voglia di divertimento che incarnano le tre giovani protagoniste e nelle attrici che le portano su schermo: Mia McKenna-Bruce, vista in Persuasion di Netflix, Lara Peake, apprezzata in How to Talk to Girls at Parties, e l'esordiente Enva Lewis funzionano sia singolarmente nel tratteggiare i rispettivi personaggi, sia come gruppo nel comunicare l'intesa e l'alchimia tra le tre ragazze. Funzionano anche nel catalizzare l'attenzione della camera di Molly Manning Walker, che le indaga e scruta per portare su schermo gli alti e bassi della loro vacanza.

Cannes 2023: da Indiana Jones a Scorsese, i 15 film più attesi sulla Croisette

Superare i limiti

Perché How to Have Sex ci mostra l'esuberanza, la gioia e voglia di divertirsi senza pensare e senza freni, ma anche i pericoli in agguato, le ambiguità e quei limiti che si superano senza rendersene conto, facendo scivolare la storia in atmosfere più cupe e delicate da trattare, verso una zona grigia sul filo del consenso sulla quale la regista sembra voler mettere in guardia il pubblico. Un aspetto della storia che viene trattato con delicatezza, in punta di piedi, lasciando che emerga sottile dagli sguardi e i volti dei protagonisti, dando un importante approfondimento tematico alla storia che ci viene raccontata senza cannibalizzarne lo sviluppo.