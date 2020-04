How To Build a Girl: il trailer del film con Beanie Feldstein

Beanie Feldstein è la protagonista di How To Build a Girl, film di cui è stato diffuso il primo trailer

How to Build a Girl, film con protagonista Beanie Feldstein di cui è stato condiviso il primo trailer, arriverà sul circuito di video on demand statunitense a partire da venerdì 9 maggio.

Nel filmato si vedono le prime sequenze del film, ambientato negli anni Novanta, che racconta la storia di una giovane la cui vita cambia totalmente quando prova a diventare una critica musicale, modificando la sua personalità e il proprio look, conquistando una sicurezza che pensava di non avere.

Il lungometraggio si ispira al libro semi-autobiografico scritto da Caitlin Moran ed è ambientato nel Regno Unito a metà degli anni Novanta.

La protagonista di How to Build a Girl è l'attrice Beanie Feldstein nel ruolo di Johanna, una ragazza che spera di lasciare il segno sul mondo e dopo una terribile apparizione televisiva pensa di aver perso l'occasione di realizzare i propri sogni di diventare una scrittrice, decidendo quindi di provare a diventare una critica di musica rock. La giovane reinventa se stessa con il nome di Dolly Wilde, ottenendo un inaspettato successo ed entrando in una parte della società londinese a cui non pensava di appartenere, perdendo però se stessa.

Nel cast c'è anche Alfie Allen, ex star della serie Il Trono di Spade, che interpreta un cantante molto sensibile che conquista il cuore di Johanna.

La regia del film è firmata da Coky Giedroyc.