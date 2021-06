How It Ends: il trailer del film con star Zoe Lister-Jones, Olivia Wilde e Colin Hanks

Il film How It Ends, accolto in modo molto positivo al Sundance Film Festival, ha ora un trailer in attesa del debutto nelle sale.

How It Ends è il film che, dopo il successo ottenuto al Sundance Film Festival, arriverà il 20 luglio nelle sale, e nell'attesa è stato condiviso il trailer del progetto. Nel filmato si vede la protagonista, alle prese con la versione di se stessa del passato, che si rende conto di non avere molto tempo a disposizione da vivere e affronta quindi i propri rimpianti, il padre, la sua migliore amica e l'ex fidanzato.

Il film How it Ends racconta la storia di Liza (Zoe Lister Jones) che riceve un invito a un ultimo folle party prima che il mondo finisca. Ma arrivarci non sarà facile dopo che la sua macchina viene rubata, e il tempo a disposizione sta per scadere, dovendo quindi risolvere i problemi irrisolti con gli amici e la famiglia. Con la compagnia della versione più giovane di se stessa (Cailee Spaeny), Liza intraprende un esilarante viaggio attraverso Los Angeles, imbattendosi in vari personaggi.

Il film è stato scritto, prodotto e diretto da Daryl Wein e Lister-Jones.

Nel cast ci sono anche Olivia Wilde, Fred Armisen, Whitney Cummings, Charlie Day, Mary Elizabeth Ellis, Helen Hunt, Nick Kroll, Lamorne Morris, Bradley Whitford, Colin Hanks, Tawny Newsome, Finn Wolfhard, Logan Marshall Green, Bobby Lee, Glenn Howerton, Ayo Edebiri, Sharon Van Etten, Paul W. Downs, Raymond Cham Jr., Angelique Cabral, Rob Huebel, Paul Scheer, e Pauly Shore.