How I Met Your Mother avrà uno spinoff con protagonista Hilary Duff

Hilary Duff sarà la protagonista dello spinoff di How I Met Your Mother; la nuova serie How I Met Your Father seguirà il racconto di una donna che svela al figlio come ha conosciuto suo padre.

How I Met Your Mother, una delle comedy cult degli ultimi anni, avrà uno spinoff sequel e la protagonista della serie sarà Hilary Duff, coinvolta anche come produttrice della serie realizzata per Hulu.

La piattaforma di streaming ha ordinato la produzione di dieci puntate del nuovo show, ideato da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger.

Neil Patrick Harris e Josh Radnor in una scena dell'episodio Do I Know You? di How I Met Your Mother

Il progetto sarà intitolato How I Met Your Father e racconterà la storia di Sophie, il personaggio affidato a Hilary Duff, che, nel futuro, racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto suo padre, riportando gli spettatori nel 2021 quando la giovane donna e il suo gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono della vita e come trovare l'amore in un'epoca all'insegna delle app e delle opzioni senza limiti.

Carter Bays e Craig Thomas, i creatori di E alla fine arriva mamma, saranno coinvolti come produttori dello show, e hanno dichiarato: "Ragazzi, vi racconterò una storia incredibile: si tratta di un racconto di come due sceneggiatori sono stati abbastanza fortunati da poter realizzare lo show televisivo che sognavano per nove stagioni e ora possono passare il testimone a un nuovo team creativo che adesso ha una storia incredibile da raccontare, quella di How I Met Your Father. Siamo onorati della loro passione e visione e non vediamo l'ora di aiutarli a raccontare una nuova storia leggendaria. (Grazie a tutti i fan di HIMYM per aver aspettato la serie)".

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente eccitati nel portare How I Met Your Father su Hulu. La serie iconica di Carter e Craig ha rivoluzionato le comedy con episodi della durata di trenta minuti e siamo onorati nel portare avanti il testimone proponendo la storia alla prossima generazione, e potendo inoltre contare su Hilary Duff. Non vediamo l'ora che gli spettatori incontrino Sophie e i suoi amici e possano vederli diventare adulti e trovare l'amore nella città di New York".

Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha dichiarato: "How I Met Your Mother continua a essere una delle comedy più innovative e amate. Isaac ed Elizabeth hanno un approccio ispirato per questa nuova versione che renderà onore alla creazione di Carter e Craig facendo compiere un passo in avanti al franchise. Isaac ed Elizabeth si sono dimostrati dei narratori di talento e grandiosi partner per Hulu Originals e The Walt Disney Company. Hilary porta a ogni ruolo una passione e un'energia contagiose e non vediamo l'ora di presentare agli spettatori How I Met Your Father".

La protagonista dello spinoff di E alla fine arriva mamma, Hilary Duff ha infine aggiunto: "Sono stata incredibilmente fortunata nella mia carriera avendo l'opportunità di interpretare dei personaggi meravigliosi e non vedo l'ora di mettermi alla prova con il ruolo di Sophie. Essendo una grande fan di How I Met Your Mother sono onorata e un po' nervosa per il fatto che Carter e Craig si siano fidati di me nel darmi il ruolo da protagonista nel sequel della loro creazione. Isaac ed Elizabeth sono brillanti e non vedo l'ora di lavorare con loro e con il loro genio".