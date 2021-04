House Party: Tosin Cole e Jorge Lendeborg Jr probabili star del remake

Il remake della commedia House Party potrebbe avere come protagonisti gli attori Tosin Cole e Jorge Lendeborg Jr., attualmente impegnati nelle trattative che precedono la firma del contratto. Il progetto di New Line sarà diretto da Calmatic, già autore di numerosi video musicali, che compierà il suo esordio alla regia di un film.

Nel team al lavoro sulla nuova versione di House Party - La grande festa ci sono anche LeBron James e Maverick Carter, coinvolti come produttori, mentre Stephen Glover e Jamal Olori hanno firmato la sceneggiatura dopo aver portato al successo la serie Atlanta.

Il film House Party raccontava la storia di uno studente del liceo (Christopher "Kid" Reid) che va di nascosto alla festa organizzata da un amico (Christopher "Play" Martin), ritrovandosi a vivere una serata indimenticabile e incredibilmente divertente. La commedia aveva contribuito a lanciare la carriera del regista e sceneggiatore Reginald Hudlin e nel cast c'erano anche Martin Lawrence e Tisha Martin-Campbell.

Tosin Cole ha recitato in serie come Doctor Who e 61st Street, mentre tra i suoi film ci sono Ear for Eye e Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Jorge Lendeborg Jr. è invece stato protagonista di Bumblebee e recentemente Bliss, con star Luke Wilson e Salma Hayek.

La produzione di House Party sono attualmente alla ricerca delle protagoniste femminili e i responsabili del casting stanno valutando numerose audizioni.