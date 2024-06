House of the Dragon, Tom Glynn-Carney: "Re Aegon non è un villain, anzi, è piuttosto buffo"

Tom Glynn-Carney interpreta il ruolo di Re Aegon, un giovane monarca quasi comicamente inadatto al ruolo, in House of the Dragon. Per l'attore si tratta tutt'altro che di un villain.

"Non è una decisione consapevole, ad essere onesti", ha dichiarato Glynn-Carney al The Post, a proposito della ricerca dell'umorismo del suo personaggio nella serie prequel de Il Trono di Spade.

"È molto slegato e molto libero. Mi appoggio soprattutto a questo. Questa [comicità] si rivela in modo organico, credo. Il modo in cui è scritto e il modo in cui è percepito dalle altre persone, lo trovo abbastanza buffo. Il mio obiettivo è solo quello di portare un po' di autenticità in quello che altrimenti potrebbe essere un mondo distante e difficile da raggiungere. Lavoro molto d'impulso e d'istinto, piuttosto che pianificare meticolosamente le cose".

House of the Dragon: Tom Glynn Carney in una scena del nono episodio

Attenzione, non proseguite nella lettura dell'articolo se non volete incappare in SPOILER dalla seconda stagione di House of the Dragon.

Lo show è incentrato sulla guerra civile circa 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade. Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) è l'erede al Trono, ma il fratellastro Aegon e i suoi sostenitori l'hanno usurpata.

La seconda stagione è iniziata con il marito di Rhaenyra, Daemon (Matt Smith), che ha inviato dei sicari per uccidere il feroce fratello di Aegon, Aemond (Ewan Mitchell), ma il tentativo è fallito e hanno finito per uccidere il figlio di Aegon. Sconvolto da quella tragedia, nel secondo episodio Aegon decapita uno dei colpevoli, Blood (Sam C. Wilson).

"È stato molto intenso", ha detto Glynn-Carney, aggiungendo che lui e Wilson non si sono parlati il giorno delle riprese.

"Lui era molto preso dalla zona; io ero nella zona. Ed è stato un po' un set piece. Dovevamo trovare i tempi giusti. C'erano molti coordinatori e stunt e abbiamo provato quali sarebbero state le distanze... È stata una delle scene più violente per Aegon in questa stagione. Sam è stato fantastico. Non so come abbia fatto a non svenire con il gorgoglio che faceva... È stato davvero orribile!".

Glynn-Carney, che era anche nel cast di Dunkirk, ha confessato di non essere stato un fan de Il Trono di Spade nel periodo in cui andava in onda.

"Ora lo sono. Quando ho ottenuto il lavoro, non l'avevo visto. Tutti i miei amici l'avevano visto e, per qualche motivo, io me l'ero perso. Ho pensato: 'Devo fare i compiti, devo capire cos'è questo mondo'. Ho visto tutte le otto stagioni in circa tre settimane", ha proseguito, sottolineando che il suo personaggio preferito era Tyrion Lannister (Peter Dinklage).