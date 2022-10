House of the Dragon, le reazioni dei fan allo scioccante finale di stagione

I fan hanno condiviso online le loro reazioni al finale scioccante della prima stagione di House of the Dragon.

Dopo la messa in onda del season finale di House of the Dragon, i fan hanno condiviso le proprie reazioni agli eventi sconvolgenti mostrati nella puntata, che ha gettato le basi per un secondo capitolo della storia ancora più ricco di azione.

Attenzione! L'articolo contiene spoiler in merito al finale di stagione di House of the Dragon!

Nel momento in cui i fan di House of the Dragon hanno assistito alle azioni della regina Alicent dopo aver frainteso le ultime parole di Viserys sul letto di morte, che hanno portato Aegon sul Trono di Spade, invece della principessa Rhaenyra, il pensiero che tutto sarebbe crollato è diventato una certezza.

Secondo molti, era quello il momento che avrebbe dato inizio alla Danza dei Draghi, la guerra generazionale che ha consumato Westeros due secoli prima degli eventi de Il trono di spade. Ma qualcosa, con la messa in onda del finale di stagione, è cambiato.

Dopo aver appreso che suo padre era morto e che Aegon era stato incoronato re di Westeros, Rhaenyra ha cercato di capire chi sarebbe rimasto fedele al giuramento originale. Nonostante il desiderio degli uomini del consiglio Nero di attaccare prima di doversi difendere, la scelta di Rhaenyra è stata quella di placare gli animi.

Nel corso dell'episodio, la principessa Rhaenyra riesce a muoversi pensando al regno e al suo futuro. Ma qualcosa cambia nel suo sguardo nei secondi che precedono la fine di quest'ultimo episodio della prima stagione di House of the Dragon.

L'avvenimento che cambia il volto di Rhaenyra arriva dopo che quest'ultima permette ai suoi figli di volare in sella ai loro draghi per cercare alleati. Più precisamente, quando Lucerys trova Aemond in Casa Baratheon pronto ad avere la sua vendetta...e un occhio del giovane principe. I due, dopo essere tornati in sella ai loro draghi, iniziano una vera e propria "danza dei draghi" che si conclude con Vhagar che distrugge Arrax in un sol morso, facendo precipitare a terra pezzi di drago e lo stesso Lucerys.

Uccidere Lucerys e fare a pezzi il suo drago non era ciò che Aemond voleva fare, ma sicuramente ciò che più a scioccato i fan di House of the Dragon:

"Tutto quello che farà da questo momento è giustificato" scrive un fan su Twitter. "Non avete idea di quello che avete creato", si legge ancora in merito allo sguardo della principessa dopo aver appreso della morte di suo figlio. Uno sguardo che conclude la prima stagione di House of the Dragon e per cui i fan attenderanno con ansia la seconda stagione della serie.