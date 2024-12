House of the Dragon: quando inizieranno le riprese della terza stagione?

Alla fine dell'ultimo episodio de Il trono di spade, i Sette Regni di Westeros erano sotto il dominio di Re Bran della Casa Stark. Tuttavia, ben cento anni prima, Westeros era sotto la morsa della Casa Targaryen e dei suoi draghi.

La prima stagione della serie prequel House of the Dragon, ha gettato le basi per la Danza dei Draghi, la guerra civile dei Tagaryen che avrebbe indebolito la Casa discendente dall'Antica Valyria. Sebbene la seconda stagione abbia deluso la maggior parte dei fan con un climax poco incisivo, la guerra è in pieno svolgimento e i draghi danzeranno sicuramente.

In vista della terza stagione, che è già stata confermata dalla HBO, lo showrunner Ryan Condal ha offerto una panoramica più chiara sulle tempistiche di produzione e sulla potenziale direzione della stagione.

Abubakar Salim in House of the Dragon

Le riprese di House of the Dragon 3 inizieranno prima del previsto

La Battaglia del Calice sarà probabilmente il punto di partenza della terza stagione di House of the Dragon, visto come si è concluso il finale della seconda. Vedrà il temibile Serpente di Mare tornare in azione, in quella che molti sperano sia una degna interpretazione di quanto George R.R. Martin ha fatto nelle sue opere scritte.

House of the Dragon 3: HBO annuncia il rinnovo della serie

Lo stesso Condal, in vista della nuova stagione, ha rivelato al podcast The Stuff Dreams are Made Of le tempistiche delle riprese della terza stagione di House of the Dragon. Lo showrunner, a cui va il merito di aver lavorato anche all'acclamato Il trono di spade, ha dichiarato che le riprese inizieranno nel primo trimestre del 2025 e termineranno nel tardo autunno dello stesso anno:

"Il 2025 sarà una vera e propria follia, dai primi di gennaio fino all'autunno inoltrato, quando concluderemo la produzione. Abbiamo [una data di inizio della produzione], non voglio svelarla perché sarebbe una cosa grossa, ma è nel primo trimestre del 2025".