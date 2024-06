House of the Dragon: ecco perché Emilia Clarke non riesce ancora a guardare il prequel de Il trono di spade

Nel corso di una recente intervista, Emilia Clarke ha ammesso di non riuscire ancora a guardare House of the Dragon, nonostante sia appena iniziata la seconda stagione della serie.

L'attrice ha interpretato per otto stagioni de Il trono di spade il personaggio di Daenerys Targaryen, molto amato dai fan nonostante una stagione finale al di sotto delle aspettative. Tuttavia, nonostante siano passati anni dal ruolo e siamo ormai giunti alla Stagione 2 della serie prequel, Clarke non riesce ancora a guardarla.

"Non riesco ancora a farlo", ha confessato l'attrice a PEOPLE in esclusiva, parlando della serie prequel House of the Dragon, che nella notte scorsa è tornata con la premiere della nuova stagione (su queste pagine potete leggere la recensione).

Emilia Clarke in una scena dell'episodio Fire and Blood di Game of Thrones

"Non so proprio cosa sia. Mi sento così soddisfatta e felice di quella che è stata la mia esperienza, che penso che guardare quella nuova mi farebbe sentire un po' strana, credo", ha continuato la Clarke.

House of the Dragon 2, svelata la durata del primo episodio della nuova stagione

Tuttavia, l'attrice - che di recente ha assunto il nuovo ruolo di ambasciatrice globale del marchio Pegasus Distillerie - afferma di non provare altro che amore per lo spin-off e di essere entusiasta del suo successo. "Sostengo davvero pienamente l'intera iniziativa e tutti coloro che l'hanno realizzata, ed è bellissimo il successo che sta avendo", ha continuato. "È assolutamente incredibile".

Dopo l'esordio negli Stati Uniti su HBO, House of the Dragon debutta oggi in Italia su Sky e in streaming sulla piattaforma Now.