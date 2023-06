House of the Dragon, Olivia Cooke sulle critiche ricevute: “Va bene così, è il bello di ciò che facciamo”

Olivia Cooke si è recentemente aperta a proposito delle critiche che ha ricevuto a causa del suo personaggio di House of the Dragon: 'Va bene così'.

Gli "haters continueranno ad odiare", è ciò che sanno fare meglio, e ad Olivia Cooke va benissimo così: secondo l'attrice di House of the Dragon, il fatto che il suo personaggio (Alicent Hightower) stia antipatico a molti spettatori fa semplicemente parte del "bello del suo lavoro".

"Se non ti è piaciuto il mio personaggio... va benissimo così", ha affermato Cooke durante un'intervista diffusa da The Wrap. "Non ho intenzione di interpretare personaggi che piacciono a tutti. È un po' la bellezza di quel che facciamo: ognuno esprime le proprie emozioni in modo personale. Sono pienamente consapevole che Alicent è un po' come Marmite".

House of the Dragon: Rhys Ifans e Olivia Cooke in una scena del nono episodio

Sebbene il suo personaggio sia amato da decine di migliaia di fan, l'attrice ha ammesso di cercare comunque di stare lontana dai social media per evitare di essere "coinvolta", anche se alcune situazioni sono inevitabili... La star ha rivelato che pochi mesi fa, mentre si trovava in un pub con alcuni colleghi, "una donna si è avvicinata e mi ha detto: 'il tuo personaggio è una vera puttana'".

"Io mi sono limitata a rispondere: 'Ohhhh. Okay, grazie e buona serata!'. Sto imparando a non prendere più queste cose sul personale. Sono consapevole che il mio personaggio non sia l'eroina della serie. Ho accettato il mio ruolo pur sapendo che ha una personalità imperfetta, con tutte le mille complessità che ne derivano", ha concluso Olivia Cooke.