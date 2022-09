House of the Dragon, Milly Alcock: "Avevo paura che mi licenziassero per i primi 3 mesi di riprese"

Milly Alcock, la star di House of the Dragon , ha recentemente rivelato di essere stata profondamente spaventata dalle proporzioni del progetto per i primi 3 mesi sul set.

Durante un'intervista recente relativa ai primi episodi di House of the Dragon, l'attrice Milly Alcock ha confessato di aver vissuto nel terrore per i primi tre mesi di riprese perché temeva che i produttori l'avrebbero sicuramente licenziata da un momento all'altro.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

La Alcock è una delle star del nuovo prequel de Il trono di spade, in cui interpreta la versione giovane di Rhaenyra Targaryen, l'erede al trono. Finora molti fan hanno elogiato la sua interpretazione nelle prime puntate della serie. Tuttavia, durante un'intervista con la rivista Nylon, Milly ha ammesso che le riprese sono state "incredibilmente spaventose".

"Ti adatti rapidamente e tutto diventa abbastanza normale col passare del tempo", ha spiegato l'attrice. "Ma i primi due, tre mesi pensavo costantemente che sarei stata licenziata. È stato incredibilmente spaventoso all'inizio... e non era colpa di nessuno, è solo la dimensione del progetto".

House of the Dragon: una scena della serie

"È stato tutto incredibilmente nuovo, eccitante e scoraggiante, perché ho sempre e solo recitato in TV in Australia, quindi i budget sono immensamente diversi; non sono nella stessa lega. È stato uno shock, era come fare un gigantesco film in televisione. Non avevo capito quanto grande potesse essere una cosa del genere fino a quando non sono arrivata sul set, ero mortificata", ha concluso Milly Alcock.