House of the Dragon: Graham McTavish nel cast della serie

L'attore Graham McTavish ha confermato di far parte del cast di House of the Dragon, la serie prequel del Trono di Spade.

Nel cast della serie House of the Dragon, ideato come prequel del cult Il Trono di Spade, ci sarà anche Graham McTavish.

L'attore, recentemente tra i protagonisti di Outlander, ha rivelato la sua partecipazione al progetto destinato a HBO in occasione di una nuova intervista.

Outlander: Graham McTavish nell'episodio The Garrison Commander

Graham McTavish ha dichiarato tra le pagine di Stylist parlando di House of the Dragon: "Sto apprezzando l'esperienza sul set. Mi sto divertendo davvero molto".

La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Abbiamo appena iniziato le riprese. Si tratta di un progetto davvero grande, quindi stiamo iniziando a conoscerci. Sono delle persone adorabili. Non posso dirvi molto, ma è grandioso". Graham ha quindi sottolineato: "Non posso dirvi realmente molto sulla storia, ma coinvolge molti draghi".

Il magazine e la produzione dello show non hanno svelato i dettagli riguardanti il ruolo affidato a McTavish.

La serie House of the Dragon è tratta dal libro Fuoco & Sangue che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen, dando spazio ad eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Nella serie House of the Dragon - progetto ideato dallo scrittore George R.R. Martin in collaborazione con Ryan Condal e Miguel Sapochnik - l'attore Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal.

Nel cast del progetto ci saranno poi Eve Best che interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, e Sonoya Mizuno che ha la parte di Mysaria, che è arrivata a Westeros senza possedere nulla e dopo aver venduto tutto quello che può ricordare, diventando però un'incredibile alleata del principe Daemon Targaryen, l'erede al trono.

Lo showrunner di House of the Dragon sarà Ryan Condal (Colony) in collaborazione con il regista Miguel Sapochnik, impegnato anche dietro la macchina da presa di alcuni dei dieci episodi. Tra i registi anche Clare Kilner, Gaeta V. Patel e Greg Yaitanes.