House of the Dragon, George R.R. Martin ha visto il primo episodio: "Non resterete delusi"

Lo scrittore George R.R. Martin ha visto il primo episodio di House of the Dragon e ha condiviso online il proprio entusiasmo.

House of the Dragon è una delle serie più attese del 2022 e George R.R. Martin, autore della saga da cui è tratta, ha avuto l'occasione di vedere un montaggio provvisorio del primo episodio.

La reazione dello scrittore, condivisa sul suo blog, è particolarmente entusiastica e alimenterà sicuramente le aspettative dei fan del mondo fantasy.

George R.R. Martin online ha scritto: "Sto aspettando con una certa trepidazione House of the Dragon. Non sono molto obiettivo. E so molto di quello che vedrete (Ho scritto il libro)".

L'autore ha aggiunto: "Non ditelo a nessuno, ma ho visto un montaggio provvisorio del primo episodio. E l'ho amato: è dark, potente, viscerale... Proprio come il mio fantasy epico".

Martin ha poi proseguito spiegando: "Ryan J. Condal e Miguel Sapochnik hanno fatto un lavoro fantastico e il cast... Proprio come con la serie Il Trono di spade, la maggior parte degli spettatori avrà sentito parlare solo di alcuni degli attori, ma penso vi innamorerete di molti di loro (Per poi avere il cuore spezzato quando... Ma no, non ve lo dirò). Penso che i Targaryen siano in mani davvero buone".

George ha concluso il suo post ribadendo: "Non penso che rimarrete delusi".

A fianco di Matt Smith e Olivia Cooke, che avranno ruoli centrali, Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal. Eve Best interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno ha la parte di Mysaria, che è arrivata a Westeros senza possedere nulla e dopo aver venduto tutto quello che può ricordare, diventando però un'incredibile alleata del principe Daemon Targaryen, l'erede al trono.

House of the Dragon arriverà su HBO nel corso del 2022.