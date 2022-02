House of the Dragon: George R.R. Martin annuncia la fine delle riprese dello spin-off

George R.R. Martin ha appena annunciato che sono terminate le riprese di House of the Dragon, la serie spin-off di Game of Thrones il cui arrivo in Italia è previsto per il 2022.

George R.R. Martin, creatore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco e Game of Thrones, ha annunciato attraverso il proprio blog che le riprese del prequel House of the Dragon si sono ufficialmente concluse: la serie spin-off di Game of Thrones arriverà in Italia su Sky e NOW nel corso del 2022.

Martin ha confermato che le riprese dei primi dieci episodi sono terminate e che è appena iniziata la fase di post-produzione: "Sono stato informato che le riprese della prima stagione di House of the Dragon sono terminate. Sì, tutti e dieci gli episodi. Ho visto delle versioni preliminari di alcuni e li adoro."

"Ovviamente, c'è ancora tanto lavoro da fare. Effetti speciali, colorazione, musiche, tutta la post-produzione. Ma scrittura, regia e recitazione sono tutti fenomenali. Spero vi piaccia quanto è piaciuto a me. Mi levo il cappello di fronte a Ryan e Miguel e la loro squadra, e al fantastico cast." Ha concluso il celeberrimo scrittore.

House of the Dragon vedrà Paddy Considine nei panni di Viserys Targaryen, Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen, Emma D'Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower. Il progetto è co-creato da George R.R. Martin, sarà ambientato tra i 150 e i 300 anni prima rispetto alla serie originale, e racconterà "l'inizio della fine della Casa Targaryen", e trarrà ispirazione dal libro "Fire & Blood" dello stesso Martin.