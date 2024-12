House of the Dragon, George R.R. Martin torna a criticare la serie: "Mi infastidisce"

Lo scrittore non ha mai nascosto la sua antipatia e il fastidio verso alcune scelte prese per lo spin-off de Il Trono di Spade

L'autore della saga letteraria de Il Trono di Spade, George R.R. Martin, ha spiegato il motivo per cui non ama i cambiamenti adottati per l'adattamento dello spin-off della HBO, House of the Dragon.

Martin sta attualmente producendo un cortometraggio basato sui racconti del suo amico d'infanzia Howard Waldrop, The Ugly Chickens. A causa delle difficoltà a trovare fondi per questo film di mezz'ora, Martin stesso ha autofinanziato il progetto, mentre Michael Cassutt ha scritto la sceneggiatura e Mark Raso si è occupato della produzione.

Il celebre scrittore ha spiegato all'Hollywood Reporter perché ha apportato una sola modifica a The Ugly Chickens, ammettendo di credere fermamente in "un adattamento fedele" e di essere spesso infastidito da qualsiasi modifica apportata al suo lavoro per le ragioni più varie.

"Forse sono una delle poche persone a Hollywood che pensa ancora che quando si adatta un'opera d'arte, un romanzo, un racconto, si debba procedere con un adattamento fedele. Mi infastidisce troppo quando si cambiano le cose e nella maggior parte dei casi non credo che le migliorino".

A Knight of the Seven Kingdoms: George R.R. Martin annuncia che il nuovo prequel avrà "toni molto diversi"

L'unica modifica apportata da The Ugly Chickens è stata quella di rendere il protagonista una donna anziché un uomo. Dato che il cortometraggio ha come protagonista Felicia Day di Supernatural nel ruolo della professoressa entusiasta e coraggiosa che intraprende un viaggio attraverso il paese per trovare un uccello presumibilmente estinto, il cambiamento potrebbe essere stato fatto per agevolare il casting e rafforzare i temi della storia.

Martin ha dichiarato di non gradire i cambiamenti apportati sia a House of the Dragon che a Il Trono di Spade, e la famigerata scena "Blood and Cheese" della seconda stagione è la più emblematica. La scena ha cambiato completamente ciò che era accaduto inizialmente nel libro, e secondo Martin ha ridotto notevolmente l'impatto emotivo che avrebbe dovuto avere. L'autore di Il trono di spade non intende ripetere lo stesso trattamento nel tentativo di portare sul grande schermo l'opera del suo amico d'infanzia.