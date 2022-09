House of the Dragon: Emily Carey risponde alle accuse di queerbaiting e alle speculazioni sul suo personaggio

Alcune particolari speculazioni su House of the Dragon hanno dato da riflettere agli appassionati. Emily Carey ha deciso di rispondere in linea diretta.

Contrariamente a tutte le previsioni, House of the Dragon sta conquistando sempre di più una buona fetta di pubblico. In questa prima stagione abbiamo visto esordire alcuni fra i più leggendari personaggi di Westeros, interpretati da attori che hanno saputo cogliere i loro tratti più peculiari, portandoli sul piccolo schermo. Adesso che la serie si sta preparando a un salto temporale importante, di 10 anni circa, con alcune sostituzioni importanti all'interno del cast, Emily Carey, ha deciso di rispondere ad alcune allusioni fatte nei confronti del suo personaggio in House of the Dragon.

House of the Dragon: una scena della serie

Molto spesso i fan si sono ritrovati a riflettere sul particolare rapporto fra Rhaenyra ed Alicent, arrivando ad accusare la serie stessa di queerbaiting, dato che la loro vicinanza ha suggerito più volte una connessione LGBT senza però impegnarsi completamente nell'affrontarla.

Nel corso di un'intervista su House of the Dragon con Variety, Carey ha ammesso di essersi ritrovata a riflettere su questo rapporto e sui sentimenti fra i personaggi, precisando che il termine queerbaiting resta fuorviante per lei: "Voglio dire, abbiamo iniziato quel discorso, eravamo in sala prove... credo fosse l'episodio 4. Ero seduta su una panchina. Non è necessariamente qualcosa di cui avevamo già parlato. Stavamo girando quella scena e io e Milly ci siamo guardate come a dire, 'Sembrava che stessimo per baciarci? È stato davvero strano!' E così ne abbiamo parlato".

Successivamente l'attrice di House of the Dragon ha precisato che la giovane età di entrambi i loro personaggi non suggerisce dei sentimenti necessariamente binari: "Essendo anch'io una donna queer, si trattava di qualcosa di cui ero consapevole. Ma non lo stavo sottolineando consapevolmente. Sono ragazze di 14 anni, non conoscono la differenza tra relazioni platoniche e romantiche. Non sanno nemmeno cosa significhino queste parole, figuriamoci il significato dei sentimenti". Così la Carey, pur negando una lettura del genere, non vede alcun problema nelle speculazioni dei fan, precisando però che nel recitare non hanno mai cercato di suggerire una lettura come questa.

