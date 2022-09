House Of The Dragon: il coordinatore dell'intimità risponde ai commenti di Sean Bean

Il coordinatore dell'intimità di House Of The Dragon ha appena risposto ai commenti di Sean Bean secondo cui queste nuove posizioni toglierebbero spontaneità al set.

Sean Bean, star de Il Trono di Spade, ha fatto notizia ad agosto quando ha affermato che i coordinatori dell'intimità rovinano la "spontaneità" delle scene di sesso: il coordinatore dell'intimità di House Of The Dragon ha deciso di rispondere a queste parole pronunciate dall'attore britannico.

House of the Dragon: una scena della serie

La coordinatrice dell'intimità di House of the Dragon, Miriam Lucia, ha parlato con Deadline a proposito dei commenti di Bean, in relazione alle parole di Emily Carey (che interpreta Alicent Hightower in HOTD) sulle riprese delle scene di sesso del loro show: "In pratica lei ha detto che era molto spaventata prima di quella scena e che senza un coordinatore dell'intimità non avrebbe saputo come gestirla."

"È stato bello sentirglielo dire in seguito ai commenti di Sean Bean su come i coordinatori dell'intimità rovinino la spontaneità. Ma capisco perché l'ha detto, il motivo è che non ha esperienza con queste cose e che questa è una nuova funzione sui set", ha continuato la coordinatrice.

House of the Dragon: una scena della serie

"Le persone non sanno cosa facciamo. Alcuni ancora non capiscono perché siamo lì e se siamo davvero delle guardie che controllano che tutti rispettino le regole. Ma spesso il mio lavoro è stato svolto in anticipo dietro le quinte, parlando con il regista, il produttore, gli attori, anche gli avvocati se necessario. E se c'è un problema o un cambiamento, o qualcosa diventa un disagio, lo cambiamo, ma a quel punto il lavoro è stato in gran parte svolto. Dobbiamo essere pronti per la data delle riprese, ma anche sapere che non ci saranno brutte sorprese", ha concluso Miriam Lucia.