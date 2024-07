House of the Dragon 2, nell'ultimo episodio è stato menzionato un nuovo drago

Con il settimo episodio di House of the Dragon andato in onda la notte scorsa, ne rimane solo uno alla fine di questa entusiasmante stagione e il gran finale si preannuncia davvero pieno di eventi significativi.

Nel settimo episodio, però, è ormai diventato chiaro che il focus della narrazione si è spostato leggermente dai Targaryen, coinvolti in una guerra civile totale per il controllo del Trono di Spade, ai draghi, veri protagonisti di questa battaglia.

In particolare nell'ultimo episodio, è stato menzionato - anche se molto brevemente - un nuovo drago, che potrebbe fare la sua comparsa nel finale di stagione, di cui abbiamo potuto vedere il trailer nelle ultime ore. Attenzione spoiler: ovviamente non procedete nella lettura se non siete in pari con House of the Dragon.

House of the Dragon, seconda stagione: una scena

Rhaenyra si è posta come priorità assoluta quella di trovare altri dragonieri per sfidare Aemond e Vhagar, e lo ha fatto proprio nel nuovo episodio di domenica sera. La Regina ha altri tre dragonieri al suo fianco, che finalmente hanno aumentato le probabilità contro i Verdi, ma c'è stato uno scambio verso la fine dell'episodio che ha fatto capire a tutti che anche Aemond e Aegon avranno dei rinforzi.

Aemond, Helaena e Aegon hanno un quarto fratello, Daeron, che è stato mandato via da Approdo del Re per crescere a Oldtown, la casa di Hightower. Di lui si è parlato per la prima volta la scorsa settimana, quando Alicent ha appreso che questi potrebbe avere il temperamento migliore per sedere sul Trono. Ora, in questo nuovo episodio, abbiamo appreso che non solo Daeron sta bene, ma che ha anche un drago.

Durante una riunione del consiglio nei minuti finali dell'episodio, Aemond viene informato che il drago di suo fratello minore, Tessarion, ha finalmente iniziato a prendere il volo. Ciò significa che non gli manca molto per essere pronto per la battaglia, il che in teoria significherebbe un drago in più che combatterà al fianco di Aegon e dei Verdi. Vi ricordiamo che gli episodi di House of the Dragon sono disponibili su Sky e in streaming su Now.