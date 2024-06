House of the Dragon 2, un trailer svela quando esce il secondo episodio

Un nuovo trailer della seconda stagione di House of the Dragon ha anticipato gli eventi delle prossime settimane dopo la scioccante première della serie, "Un figlio per un figlio".

Dopo quasi due anni, l'attesa è finalmente finita e la popolare serie prequel de Il Trono di Spade è tornata con i nuovi episodi. La première della seconda stagione, andata in onda ieri notte negli Stati Uniti, riprende direttamente dagli ultimi momenti del finale della prima stagione, con Rhaenyra, Daemon e i Neri che tramano vendetta contro Aemond e i Verdi per la morte di suo figlio, Lucerys.

Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo e nella visone del trailer per non incappare in SPOILER sul primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, qualora non lo aveste ancora visto. Il secondo episodio debutterà invece il 23 giugno prossimo (il giorno successivo in Italia).

La Danza dei Draghi ha inizio

Il filmato mostra la reazione di Aegon alla morte del figlio di sei anni, Jaehaerys, per mano di Blood e Cheese, che dichiara rabbiosamente guerra. Il trailer mostra anche la reazione di Rhaenyra, che disapprova le azioni di Daemon. Nel complesso, quando Aegon dichiara guerra, inizia la Danza dei Draghi.

House of the Dragon 2: il primo episodio si è concluso con una tragica morte

Il filmato mostra anche le reazioni di Aegon e Rhaenyra al complotto di Daemon. Comprensibilmente, Aegon è infuriato per l'uccisione di suo figlio e dichiara rabbiosamente guerra. Anche Rhaenyra disapprova l'azione di Daemon, poiché potrebbe diminuire il sostegno alla sua causa. Dopo la morte di Lucerys, Rhaenyra e i Neri hanno avuto la meglio sul piano morale contro i Verdi e la loro prossima linea d'azione, che sia di contenimento o di punizione, determinerà lo svolgimento della Danza dei Draghi. Daemon reagisce ordinando "un figlio per un figlio" e così non fa altro che infiammare le ostilità.

La premiere di House of the Dragon sarà disponibile questa sera su Sky e in streaming sulla piattaforma Now. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.