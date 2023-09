House of the Dragon 2: Tom Taylor sarà l'antenato di Ned Stark, Lord Cregan

Secondo quanto riportato da diverse testate, Tom Taylor si è unito al cast della Stagione 2 di House of the Dragon nel ruolo dell'antenato di Ned Stark, Lord Cregan Stark.

Conosciuto come il Lupo del Nord (e il Vecchio del Nord in seguito), Cregan fu Signore di Grande Inverno e capo della Casa Stark durante i regni dei re Viserys I, Aegon II, Aegon III e Daeron I Targaryen. È stato anche Primo Cavaliere di Aegon III dopo la Danza dei Draghi.

Durante la guerra tra i Verdi e i Neri, Cregan divenne un potente alleato della regina Rhaenyra Targaryen dopo aver legato con suo figlio, il principe Jacaerys Velaryon, che si recò a Grande Inverno per negoziare con l'austero signore e tentare di ottenere sostegno per la causa di sua madre.

Non ci dilungheremo su ciò che accade in seguito per evitare spoiler sulla seconda stagione di House of the Dragon, ma diremo solo che Cregan e le sue forze causeranno molti problemi alla regina Alicent e ai suoi seguaci.

House of the Dragon 2 sarà più breve, HBO sta per annunciare la terza stagione

Il ventiduenne Taylor ha interpretato Jake Chambers nell'adattamento per il grande schermo de La Torre Nera ed è apparso in film come Doctor Foster, Il ragazzo che diventerà re e The Bay. Ha anche interpretato il giovane Uhtred in The Last Kingdom: sette Re devono morire.