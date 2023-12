House of the Dragon 2: svelato l'interprete di Cregan Stark, antenato di Jon Snow

Con il teaser trailer di House of the Dragon 2 online, HBO ha anche annunciato ufficialmente che l'interprete di Lord Cregan Stark, ovvero uno degli antenati di Jon Snow, sarà Tom Taylor.

Subito dopo la condivisione del trailer, l'attore è intervenuto sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno supportato nel corso degli ultimi mesi e quelli che stavano esprimendo il loro apprezzamento per il ritorno dello show con la seconda stagione.

"Ho pensato di ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e commentato e che hanno accolto con favore il mio coinvolgimento in House of the Dragon. Non vedo l'ora di partecipare".

Lo sconvolgente finale della prima stagione di House of the Dragon ha visto Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) inviare entrambi i suoi figli in viaggio per cercare sostegno nella sua scalata al Trono di Spade, portando al fatidico destino di Lucerys (Elliot Grihault) a Capo Tempesta.

House of the Dragon 2 sarà più breve, HBO sta per annunciare la terza stagione

Il viaggio di Jacaerys (Harry Collett) lo porta a Grande Inverno per cercare il sostegno della Casa Stark, un momento che anticipa l'arrivo di Cregan. Mentre Ned Stark (Sean Bean) era un personaggio di spicco della serie principale in quanto Signore di Grande Inverno, Cregan ricopre lo stesso ruolo durante gli eventi di House of the Dragon, che si svolge circa due secoli prima degli eventi di Game of Thrones.

Conosciuto come il Lupo del Nord (e il Vecchio del Nord in seguito), Cregan fu Signore di Grande Inverno e capo della Casa Stark durante i regni dei re Viserys I, Aegon II, Aegon III e Daeron I Targaryen. È stato anche Primo Cavaliere di Aegon III dopo la Danza dei Draghi.