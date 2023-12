House of the Dragon 2: i poster delle protagoniste dello spinoff

La stagione 2 della serie House of the Dragon arriverà in estate sugli schermi di Sky e le protagoniste sono ritratte nei primi poster.

Sky ha condiviso i primi poster della stagione 2 della serie House of the Dragon, lo spinoff del cult Il Trono di Spade, in arrivo sugli schermi, in Italia in esclusiva anche sulla piattaforma NOW, di tutto il mondo all'inizio dell'estate.

Su X/Twitter è stato inoltre rivelato che domani si potranno vedere le prime immagine tratte dagli episodi inediti che seguiranno lo scontro per il potere tra i membri della famiglia Targaryen.

Il ritorno della serie

House of the Dragon racconta la saga della famiglia Targaryen ideata da George R.R. Martin e le prime immagini promozionali mostrano le due donne, ed ex amiche di infanzia, che si ritrovano a scontrarsi per il potere.

I ritratti sono accompagnati dalle frasi "Fuoco al fuoco" e "Sangue al sangue".

House of the Dragon: i poster della seconda stagione

Gli interpreti dello show

La seconda stagione della serie prequel è interpretata da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Tra gli altri membri del cast della prima stagione che torneranno figurano Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

Basato sul libro di George R.R. Martin Game of Thrones, "Fire & Blood", House of the Dragon segue la dinastia Targaryen nel continente fittizio di Westeros. Si svolge quasi 200 anni prima degli eventi della serie principale e circa 100 anni dopo che i Targaryen hanno unito i Sette Regni.