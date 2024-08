House of the Dragon 2 non ha soddisfatto l'unica condizione voluta da George R.R. Martin

La seconda stagione di House of the Dragon non è riuscita a soddisfare l'unico requisito importante di George R.R. Martin per il prequel de Il trono di spade.

Il finale di stagione della seconda stagione di House of the Dragon è quasi arrivato e sicuramente tutti vorrebbero che ci fossero altri due episodi per poter assaporare meglio lo spettacolo. Persino l'autore George R.R. Martin voleva che la serie fosse composta almeno da 10 episodi.

Basata sul romanzo Fuoco e sangue, lo show prequel di successo segue la storia della dinastia Targaryen mentre la grande casa affronta una sanguinosa guerra civile chiamata Danza dei Draghi. La seconda stagione però non è riuscita a soddisfare il desiderio dello scrittore della saga.

George R.R. Martin sperava in più episodi per la seconda stagione

Sul suo sito web, George R.R. Martin ha scritto una riflessione sulla prima stagione di House of the Dragon e su come avrebbe voluto che avesse avuto più di dieci episodi per poter esplorare altri aspetti che erano stati tralasciati a causa dei limiti di tempo e di budget.

Se House of the Dragon avesse avuto 13 episodi per stagione, forse avremmo potuto mostrare tutte le cose su cui abbiamo dovuto fare un "salto temporale"... anche se questo avrebbe rischiato che alcuni spettatori si lamentassero che la serie era troppo "lenta", che "non succedeva niente".

L'autore ha ricordato come gli show televisivi del passato avessero più di 30 episodi e come questo sia diminuito nel tempo. GoT aveva solo 10 episodi per stagione, e questo è l'obiettivo che si è posto anche per la serie prequel.

"Sono entusiasta del fatto che per ogni stagione abbiamo ancora 10 ore per raccontare la nostra storia. Spero che questo continui a essere vero. Ci vorranno quattro stagioni complete di 10 episodi ciascuna per rendere giustizia alla Danza dei Draghi, dall'inizio alla fine", ha scritto.

Nonostante la sue volontà, la seconda stagione di House of the Dragon ha solo otto episodi. Così facendo, lo show ha già mancato uno dei requisiti principali voluti dall'autore. In effetti, la serie avrebbe potuto almeno chiudere la stagione con dieci episodi come la precedente. Certamente, a parte le numerose modifiche apportate negli ultimi due episodi, ci sono anche altri elementi che sono stati tralasciati per condensare la trama. Quei due episodi in più avrebbero potuto coprire tutto.

La regista Clare Kilner ha dichiarato a The Hollywood Reporter che lo showrunner ha voluto ridurre il numero di episodi per garantire un ritmo migliore. "Ci sono otto episodi meravigliosi, in cui accadono così tante cose, e a volte abbiamo avuto difficoltà a ridurli a un'ora", ha spiegato la Kilner. La Kilner ha inoltre sottolineato che la scelta dello showrunner è stata fatta "per dare una buona apertura e un buon finale" insieme a "eventi emotivi e visivamente emozionanti".