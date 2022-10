House of the Dragon 2, Henry Cavill: i fan discutono su quale personaggio potrebbe interpretare

I fan stanno discutendo su quale personaggio potrebbe interpretare Henry Cavill nella seconda stagione di House of the Dragon: da Cregan Stark a Aegon il Conquistatore.

I fan di House of the Dragon stanno discutendo su quale personaggio potrebbe interpretare Henry Cavill nella seconda stagione dello show: l'attore britannico è noto soprattutto per il ruolo di Superman nel DC Extended Universe, nel quale ha debuttato nel 2013 con L'uomo d'acciaio per poi riprendere la parte in un recente cameo post-credit in Black Adam.

La prima stagione del prequel de Il trono di spade si è conclusa all'inizio di questa settimana con l'episodio intitolato "La Regina Nera", che ha posto le basi per la guerra civile dei Targaryen nota come la Danza dei Draghi.

Con la seconda stagione si apriranno dei nuovi orizzonti per la serie e i fan hanno invaso i social media con una serie di proposte relative al personaggio che Cavill potrebbe interpretare nella prossima stagione dello show: da Aegon il Conquistatore, a Cregan Stark, fino ad un giovane Robert Baratheon.

Sebbene le proposte siano estremamente eccitanti, al momento sembra piuttosto improbabile che Henry Cavill appaia nella seconda stagione di House of the Dragon, considerando che l'attore al momento è occupato con The Witcher, Enola Holmes 2 e potenziali franchise di Argylle e L'uomo d'acciaio 2.