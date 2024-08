House of the Dragon 2: il finale leaked finisce su Tik Tok e X, ecco di chi è la colpa

House of the Dragon della HBO ha subito un'altro gravissimo leak. Diverse scene del finale della seconda stagione - che dovrebbe andare in onda il 4 agosto - sono trapelate su TikTok martedì sera, ben cinque giorni prima della messa in onda dell'episodio sulla HBO e dello streaming su Max.

Un account di TikTok ha pubblicato 14 video e circa 30 minuti di riprese del finale non andato in onda; i video avevano circa 50.000-100.000 visualizzazioni al momento della pubblicazione di questo articolo. Circa tre ore dopo la pubblicazione dei video, l'account TikTok è stato bannato, ma era già troppo tardi: i video erano finiti su Twitter/X e Reddit.

"Siamo consapevoli del fatto che alcuni spezzoni del finale di stagione di 'House of the Dragon' sono emersi sulle piattaforme dei social media", ha dichiarato mercoledì la HBO in un comunicato. "Le clip sono state pubblicate dopo una diffusione involontaria da parte di un distributore internazionale di terze parti. HBO sta monitorando e rimuovendo in modo aggressivo le clip da internet, e i fan potranno vedere l'episodio nella sua interezza questa domenica sera su HBO e Max".

La situazione rispecchia quanto accaduto con il finale della Stagione 1 di House of the Dragon, trapelato online due giorni prima della messa in onda nell'ottobre 2022. Secondo quanto dichiarato all'epoca dalla HBO, il precedente leak proveniva da un partner di distribuzione in Europa, Medio Oriente o Africa.

Con così tanti partner di distribuzione internazionali che si occupano del franchise, è quasi impossibile che un'intera stagione di Il trono di spade o di House of the Dragon non venga divulgata prima del previsto. La HBO aveva cercato di evitare la pirateria del finale della seconda stagione non inviando screeners del finale ai giornalisti, ma l'episodio era trapelato comunque. In Italia, House of the Dragon è diffuso da Sky e visibile in streaming sulla piattaforma Now.

Il trono di spade ha avuto la sua parte di leak online nel corso delle sue otto stagioni, soprattutto durante la stagione finale. Molti episodi di quella stagione sono apparsi su siti illegali e persino su piattaforme legittime come DirecTV Now e la piattaforma tedesca di Amazon Prime Video, che hanno pubblicato gli episodi prima della messa in onda prevista.