House of the Dragon 2, è stato confermato il destino di Aegon nella serie

Il quarto episodio della Stagione 2 di House of the Dragon si era concluso con la più grande battaglia della stagione, uno scontro tra draghi a Rook's Rest che ha portato alla morte di Rhaenys e Meleys.

La battaglia aveva anche lasciato in sospeso il destino di Aegon II. Il giovane sul Trono di Spade si è lanciato in battaglia quando non era stato chiamato e ha rischiato di morire. Mentre il finale di quell'episodio lasciava in sospeso il suo destino, l'inizio dell'episodio di questa domenica ha fatto luce sulla sua situazione.

ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER IMPORTANTI su House of the Dragon. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo...

House of the Dragon: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Molti avevano ipotizzato che Aegon non fosse realmente morto dopo quella devastante battaglia, e questa ipotesi si è rivelata corretta domenica sera. Proprio come accade in Fire & Blood di George R.R. Martin, Aegon è sopravvissuto per il rotto della cuffia alla battaglia di Rook's Rest e le sue ferite lo terranno fuori servizio per un bel po' di tempo.

Aegon è rimasto gravemente ustionato durante lo scontro (gran parte del fuoco proviene dal drago di suo fratello) e la sua caduta gli ha causato diverse ossa rotte. Come ha detto Maester Orwyle ad Alicent, non si sa se Aegon tornerà mai pienamente in forze o se si risveglierà del tutto. Per il momento, comunque, è ancora vivo.

Chi siede adesso sul trono?

Aegon sarà anche vivo, ma non è in condizione di governare come Re. È stato necessario nominare un reggente per governare in sua assenza e, sfortunatamente per Westeros, il posto non è andato al candidato più qualificato.

Alicent ha preso il posto di Viserys quando si era ammalato nella Stagione 1, ed era la persona più lucida che fosse rimasta nella Fortezza Rossa. Pensava che sarebbe stata lei a governare il Continente Occidentale fino a quando suo figlio non avesse recuperato le forze. Ma una decisione quasi unanime del piccolo consiglio di Aegon ha nominato il giovane fratello Aemond Re Reggente e Protettore del Regno. Persino Criston Cole si è messo contro Alicent per votare a favore della nomina di Aemond.

Aemond è feroce e ha dimostrato il suo talento sul campo di battaglia. Con una guerra di draghi in corso, Cole e gli altri ritenevano che a comandare dovesse essere un cavaliere dei draghi. Su queste pagine potete leggere la recensione del quinto episodio. House of the Dragon è disponibile su Sky e in streaming in esclusiva su NOW.