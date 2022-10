House of the Dragon 2: ecco di cosa parlerà

La sceneggiatrice di House of the Dragon, Sara Hess, ha fornito alcune anticipazioni sul contenuto della seconda stagione e sui personaggi al centro delle nuove storie in preparazione.

La scrittrice di House of the Dragon, Sara Hess, ha fornito importanti anticipazioni sulla seconda stagione della serie HBO spinoff de Il trono di spade. Hass ha rivelato che i nuovi episodi esploreranno la relazione tra il principe Daemon Targaryen (Matt Smith) e la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy).

Ambientata circa 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, la serie prequel è incentrata sul conflitto interno al Casato Targaryen in seguito alla decisione di re Viserys I Targaryen (Paddy Considine) di nominare Rhaenyra sua erede. Tuttavia, con diversi membri della corte del re che vedono nella scelta un affronto all'onorata tradizione patriarcale, Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) organizza un colpo di stato e pone suo nipote, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), sul Trono di Spade.

Dopo che Ser Laenor Velaryon (John Macmillan) ha simulato la sua morte e ha lasciato Westeros, Rhaenyra e Daemon si sposano secondo l'antica tradizione di unirsi tra consanguinei per proseguire la purezza della stirpe dei Targaryen. Successivamente si trasferiscono sull'isola di Roccia del Drago e danno alla luce due figli, Aegon II Targaryen e Viserys II Targaryen. Sebbene Daemon capisca che tutti e tre i primi figli di Rhaenyra, Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon e Joffrey Velaryon, sono bastardi, le rimane fedele a lei e la difende quando la sua legittimità viene messa in discussione, come durante la brutale decapitazione di ser Vaemond Velaryon (Wil Johnson), colpevole di messo in discussione il lignaggio dei suoi figli.

Cosa accadrà nella stagione 2 di House of the Dragon?

Sara Hess ha rivelato a Hollywood Reporter che la seconda stagione di House of the Dragon esplorerà più in profondità la relazione tra Daemon e Rhaenyra. Con i due sposati alla fine dell'episodio 7, la loro vita coniugale viene splorata solo negli ultimi episodi della prima stagione. Adesso che è in lavorazione lo script della seconda, il romanzo di George R.R. Martin Fire & Blood li aiuterà a esplorare la loro relazione. Ecco le parole della scrittrice:

"In questo momento, stiamo scrivendo la seconda stagione e stiamo cercando di capire quale sia la natura della relazione di Daemon con Rhaenyra. Ci sono molte interpretazioni nel libro di George R.R. Martin Fire & Blood al riguardo".