House of the Dragon 1x06 conferma una teoria dei fan su Rhaenyra

L'episodio 1x06 della serie House of the Dragon ha confermato una delle teorie dei fan dopo la visione dei precedenti capitoli della storia.

Se non avete ancora visto The Princess and the Queen non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete spoiler .

La sesta puntata di House of the Dragon si apre con la nascita del terzo figlio di Rhaenyra Targaryen.

Fin da subito vengono introdotti i primi riferimenti al fatto che i bambini non siano nati dalla relazione con il marito Laenor Velaryon.

Il re Viserys, interpretato da Paddy Considine, non sembra dubitare della virtù della figlia, ma chi è intorno a lui, in particolare Alicent, è consapevole che la coppia non ha rapporti sessuali.

The Princess and the Queen risolve i dubbi dei lettori del romanzo Fire & Blood di George R.R. Martin e degli spettatori, rendendo chiaro che Jacaerys, Lucerys e Joffrey sono nati dalla relazione tra Rhaenyra e Ser Harwin Strong, motivo per cui nessuno di loro sembra fisicamente un Targaryen, avendo i capelli e gli occhi scuri.

L'uomo è il capitano delle Guardie di Approdo del Re ed è figlio di Lyonel Strong, erede di Harrenhall e fratello di Larys. Harwin, inoltre, viene considerato il cavaliere più forte dei Sette Regni.

Tra le pagine del romanzo di Martin Harwin è accanto a Rhaenyra mentre sta dando alla luce i figli, accanto a Laenor.

Lo scrittore non ha chiarito in modo esplicito il fatto che i bambini siano dei bastardi, ma i lettori e gli spettatori non hanno mai avuto dubbi che fossero frutto di una relazione clandestina. Questo elemento potrebbe causare non pochi problemi per quanto riguarda la successione al Trono di Spade. Alicent potrebbe infatti sfruttare la verità a suo favore, dichiarando che non hanno alcun diritto a ottenere il potere.