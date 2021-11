House of Gucci, Lady Gaga ha seguito la dieta del carboidrato per prendere peso

Oltre a cambiare il proprio accento, Lady Gaga si è abbuffata di pane e pasta per arrotondare le sue forme per House of Gucci.

Oltre a lavorare sul suo accento, il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci ha spinto Lady Gaga a seguire una dieta ricca di carboidrati per prendere peso.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

La cantante ha deliberatamente mangiato quantità eccessive di pasta e pane per ottenere una "figura più rotonda" per interpretare la disgraziata socialite italiana moglie di Maurizio Gucci.

Oltre ad abbuffarsi di carboidrati, Lady Gaga ha esercitato il suo accento, esercizio che per lei "è stato come imparare un nuovo genere musicale".

"Se posso cantare rock 'n' roll o jazz o musica country o pop, sapevo di poter parlare con uno specifico accento del nord Italia", ha detto l'attrice all'Hillywood Reporter. "È sapere come usare la tua voce, perché e dove, e con chi, e come sentirti mentre lo fai."

Lady Gaga è rimasta nel personaggio per tutta la durata delle riprese, sorprendendo i suoi stessi familiari. "Mia madre e mio padre mi hanno incontrato come Patrizia un paio di volte", ha confessato. "E per lo più ridevano perché la mia famiglia si diverte con il mio amore per l'arte".

Lady Gaga, all'anagrafe Stefani Germanotta, ha fatto appello alle sue radici italiane per prepararsi per il suo ruolo:

"Avevamo tutto il cibo che potevamo avere sul tavolo per celebrare la fortuna che derivava dal duro lavoro. I miei nonni venivano dalla Sicilia e hanno dovuto adattarsi rapidamente allo stile di vita americano. Per il mio ruolo ho lavorato molto per scavare nei miei antenati e per invertire la rotta. Come posso uscire dalla dimensione italoamericana e capire cosa significa essere una donna italiana?"

House of Gucci e l'accento di Lady Gaga: un'esperta di dialetti ammette: "E' più russo che italiano"

House of Gucci è stato designato dalla critica come uno dei film che contenderanno all'Oscar per il Miglior Film ai prossimi Academy Awards, complice un cast composto non solo da Lady Gaga e Adam Driver, ma anche da Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek.

House of Gucci uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021.