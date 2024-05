Hotspot - Amore senza rete: biglietti omaggio per l'anteprima a Napoli del 5 maggio alla presenza del cast

L'amore corre su internet in Hotspot - Amore senza rete. Galeotta è la condivisione fortuita di una password in aeroporto nella commedia romantica di Giulio Manfredonia interpretata da Francesco Arca e Denise Tantucci, in arrivo nei cinema italiani il 6 giugno distribuita da Eagle Pictures.

Alcuni fortunati lettori di Movieplayer.it potranno partecipare all'anteprima del film alla presenza del cast che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 21:00 presso il Cinema Modernissimo di Napoli richiedendo i biglietti omaggio secondo le seguenti modalità.

La sinossi

Francesco Arca e Denise Tantucci illustrano i loro personaggi di Hotspot - Amore senza rete nella nostra intervista video. Nella romcom, Tantucci interpreta Tina, giovane ballerina che sogna di farsi strada in questo mondo. Mentre aspetta il suo volo all'aeroporto di Londra, si rende conto che sta per scadere la domanda per un'audizione molto importante per il Teatro San Carlo di Napoli e ha 20 minuti per inviare la mail. La connessione wi-fi in aeroporto non funziona e lei ha finito i giga. In preda al panico, Tina si accorge dell'hotspot attivo dell'iPhone di un certo Pietro (Francesco Arca). Poi si guarda intorno e grida il suo nome per localizzarlo. L'uomo è sorpreso e decide di condividere con lei la sua password. Tina è salva. Qualche settimana dopo, arriva un messaggio sul suo telefono: la sua wi-fi si è nuovamente collegata all'hotspot di Pietro. Evento fortuito o segno del destino?

"In Italia non capita molto spesso che venga realizzata una vera commedia romantica. Almeno non mi è mai successo, perciò mi sono divertito molto a realizzare questo film" ha dichiarato il regista Giulio Manfredonia. "Amo poter affrontare generi diversi e realizzare un tipo di film che sia distante da tutto ciò che ho fatto prima: un'esperienza totalmente nuova. E poi, a chi non piace raccontare storie d'amore?"